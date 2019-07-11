شايفر: أتوقع استمراري طويلاً مع بني ياس

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

كشف الألماني وينفريد شايفر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس، عن أهدافه وطموحاته مع السماوي في الموسم المقبل، مؤكداً أنه يسعى لبناء فريق قوي لبني ياس، ينافس على البطولات مستقبلاً، في ظل التوافق في الرؤى بينه وبين إدارة النادي.

وأكد شايفر أنه يشعر باستمراره طويلاً مع السماوي، وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقدته شركة كرة القدم بنادي بني ياس أمس، في بوابة الشرق مول، لتقديم المدرب المخضرم، والذي تعاقد معه النادي لتولي مهمة تدريب الفريق الأول اعتباراً من الموسم المقبل: «سعيد بالعودة مرة أخرى إلى الإمارات، التي أعتبرها بيتي الثاني، وذلك بعد 10 أعوام منذ آخر مرة عملت فيها هنا، مع ناديي شباب الأهلي والعين، وأشكر قيادات النادي العليا، ومجلس إدارة شركة القدم، على الثقة التي منحوني إياها من أجل تدريب الفريق، فعندما تحدثت مع قيادات النادي العليا، كان هناك توافق في الرؤى حول أهداف وطموحات النادي، والتي يتلخص أبرزها في بناء فريق قوي، وفق خطة طويلة الأمد، ومنح الفرصة بشكل أكبر للعناصر الشابة، التي قد تشكل مستقبل الفريق في الأعوام القادمة».

استمرارية

وأضاف: «أشعر أني سأستمر مع فريق بني ياس لمدة طويلة، خاصة أنني متفائل بتجربتي الجديدة، في ظل طموحات النادي ومشروعه الجيد، ومن المهم للغاية، التحلي بالاحترافية، والعمل بطموح وشغف، وبطريقة جادة وجماعية من جميع أعضاء الفريق، سواء الجهازين الفني والإداري أو اللاعبين، ولذلك، لا يوجد شخص أهم من الفريق الذي يعد هو الرقم 1 بالنسبة لي».

وأعرب شايفر عن ثقته في لاعبي بني ياس، سواء اللاعبين المستمرين من الموسم الماضي، أو العناصر الجديدة، مشيراً إلى أنه متأكد من قدرة اللاعبين على بذل أقصى ما لديهم على مدار الموسم، وأنه على ثقة بأن نوعية اللاعبين التي يمتلكها بني ياس، لديها الطموح والرغبة وروح الفوز، الذي سنسعى له في كل مباراة نخوضها خلال الموسم المقبل.

وشدد على أهمية أن يمزج الفريق بين عناصر الخبرة والشباب، خاصة أن اللاعبين الكبار مطالبون بمساعدة العناصر الشابة على تطوير مستوياتهم، لافتاً إلى أنه والجهاز الفني المعاون، بحكم خبرته التدريبية الطويلة، قادر على تمييز وتحديد احتياجات اللاعبين الشباب، وكيفية تطوير مستواهم.

وكشف شايفر عن أنه، ورغم ابتعاده عن التدريب في الإمارات لمدة 10 سنوات، إلا أنه ظل متابعاً جيداً للكرة الإماراتية ودوري الخليج العربي، خصوصاً أنه يحضر للدولة كثيراً طوال السنوات الماضية، وقال: «أشاهد العديد من المباريات، وواجهت العين في أربع مناسبات، وحضرت لمتابعة كأس آسيا الأخيرة، وأعرف أن اتحاد الكرة غيّر الكثير من اللوائح والقوانين خلال الفترة الماضية، ولكن لا يمكنني القول إن كرة القدم في الإمارات أفضل أو أسوأ، لأن تركيزي منصب على مهمتي مع بني ياس، وكيفية بناء الفريق، ولن أهتم كثيراً بالتغييرات التي تحدث في الفرق الأخرى».

وأشاد شايفر باختيار ماربيا الإسبانية لإقامة معسكر الفريق، الذي ينطلق يوم 17 يوليو الجاري، ويستمر حتى 8 أغسطس المقبل، لا سيما أن الفريق سيتدرب في نفس المكان الذي فضله ليفربول قبل مواجهته توتنهام في نهائي دوري الأبطال الموسم المنصرم، إذ سيخوض الفريق 4 مباريات ودية خلال المعسكر.

مساعد المدرب

تم اختيار معتز عبد الله حارس مرمى منتخبنا الوطني وناديي العين والوحدة السابق، ومدرب فريق الوحدة تحت 18 سنة السابق، مساعداً لشايفر في الجهاز المعاون لفريق بني ياس في الموسم المقبل.