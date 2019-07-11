الشعفار: الدراجات قفزت إلى مكانة متميزة محلياً وخارجياً

المصدر: الشارقة - محمود شلبي

أعرب أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات عن سعادته البالغة بما حققته دراجات الإمارات من قفزات ناجحة طوال السنوات الماضية والتي وضعتها في مكانة متميزة سواء على المستوى المحلي أو المستويين العربي والقاري، مشيراً إلى أن مشوار مجلس إدارة الاتحاد الذي دخل عامه السابع تميز بالعمل الجماعي والفكر الاحترافي وفق خطط وبرامج طموحة ما انعكس بصورة إيجابية على انطلاق دراجة الإمارات وتحقيقها لكل الأهداف المرجوة وفي مقدمتها زيادة قاعدة الممارسين للعبة التي أصبحت من الألعاب الجماهيرية التي تلقى القبول من مختلف القطاعات.

اهتمام

وأوضح الشعفار أن النظرة إلى الدراجة الآن اختلف تماماً عن السابق بفضل الاهتمام والدعم من القيادة الرشيدة ونجاح الاتحاد في استقطاب الشباب وتشجيعهم على ممارسة اللعبة باعتبارها رياضة صحية وأسلوب حياة، وحرص الاتحاد على تنظيم سباقات خاصة للهواة على مدار الموسم وتشجيع الهيئات والمؤسسات على تنظيم السباقات ما ساهم بشكل كبير في تزايد عدد الممارسين للعبة من مختلف القطاعات، وهي خطوة نفتخر بها لاسيما وأن الزيادة في عدد الممارسين للدراجة فاق كل التوقعات، مؤكداً على أن الاهتمام لم يكن بالهواة فقط بل كان بشكل أكبر بالأندية، حيث حرصنا على زيارة الأندية بشكل دوري والتعاون معها بشكل إيجابي، وعملنا بكل جهد لضم أندية جديدة ونجحت جهودنا وأصبح الاتحاد الآن يضم أكثر من 24 نادياً بعد أن كان في السابق لا يزيد على 7 أو 8 أندية ولا تزال الجهود مبذولة ليكون القادم أفضل.

إنجازات

وأكد الشعفار أن الجهود التي بذلت طوال السنوات الماضية أثمرت عن تحقيق العديد من الإنجازات المشرفة على كافة المستويات، ومن بينها تحقيق أول ميداليات ذهبية في البطولات الآسيوية للطريق والمضمار، والسيطرة على بطولات المضمار العربية وتحقيق نتائج مشرفة في بطولات الطريق، وأيضاً تحقيق منتخب الإناث لأول ميداليات على المستوى القاري بعد تفوق اللاعبات في البطولات العربية والخليجية، وهي مكتسبات تجعلنا نشعر بالفخر والتقدير لجهودنا كمجلس إدارة وأجهزة فنية وإدارية وعاملين، وستكون هذه الإنجازات دافعاً لتحقيق المزيد سواء عن طريقنا أو عن طريق من سيكمل المسيرة مستقبلاً.

الاتحاد الآسيوي

وتابع أسامة الشعفار وقال: جهودنا تواصلت في مختلف الاتجاهات ونظراً للسمعة الطيبة التي اكتسبناها ونتائجنا الإيجابية التي وضعتنا كأحد المنافسين الدائمين في البطولات القارية، بالإضافة إلى حرصنا الدائم على التواجد في المؤتمرات واللقاءات الآسيوية تقدمت للترشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي للدراجات، وكان الفوز من نصيبي بعد أن نلت ثقة أعضاء الجمعية العمومية لأكون أول رئيس إماراتي يفوز بهذا المنصب، وحرصت منذ البداية على عمل نقلة نوعية متميزة للاتحاد الآسيوي والتأكيد على مكانة أبناء الإمارات وقدرتهم على تحمل المسؤولية وتحقيق كل النجاح.

ميرزا

وحرص أسامة الشعفار في ختام حديثه على الإشادة بالمستوى المشرف لمنتخب الإمارات ونتائجه المتميزة بقيادة نجم وقائد الفريق يوسف محمد ميرزا الذي حقق نتائج رائعة على المستويين العربي والقاري ورفع راية الإمارات خفاقة، وأشاد بالتعاون الرائع الذي يلقاه من الزميل أحمد الحوري نائب الرئيس، مثنياً على جهود لجنة المنتخبات برئاسة عبد الناصر الشامسي واللجنة الفنية برئاسة عبد الكريم الزرعوني، واللجنة النسائية والتسويق بقيادة نورة الجسمي وأعضاء المجلس نايف جكه وسالم الكتبي والمستشار علي سعيد الوالي وقدم لهم الشكر والامتنان على جهودهم.