فريق الإمارات يستهل إنجازاته في طواف فرنسا بوصافة «الرابعة»

المصدر: نانسي - البيان الرياضي

قدّم ألكسندر كريستوف، من فريق الإمارات، أداءً مميزاً فاز بفضله بالمركز الثاني في المرحلة الرابعة من طواف فرنسا، إذ انطلق كريستوف في سباق السرعة في آخر 200م من المسار بمساعدة زميله جاسبر فيليبسن، وكاد النرويجي أن يحصد المركز الأول في المرحلة، إلا أن منافسه إيليا فيفياني (كويك ستيب) تمكن من تجاوزه لينتزع الفوز في السباق الذي استغرق أكثر من 5 ساعات مرهقة.

وأقيمت المرحلة الرابعة على مسار مستوٍ نسبياً بطول 213.5كم انطلاقاً من مدينة رانس وصولاً إلى نانسي، ليحل كريستوف في المركز الثاني متقدماً على منافسيه كاليب إيوان (لوتو سودال) وبيتر ساجان (بورا هانزغروي). وتعليقاً على نتيجة السباق، قال كريستوف: «قدم الفريق اليوم أداء قوياً من خلال دعمي وتمكيني من احتلال موقع متقدم».