تطبيق نظام تصنيف اللاعبين للمرة الأولى باتحاد المبارزة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نقلة نوعية جديدة يشهدها اتحاد الإمارات للمبارزة باعتماده نظام تصنيف اللاعبين واللاعبات المسجلين لديه، بهدف خلق قاعدة بيانات سليمة وواضحة عن جميع اللاعبين لديه، بما يتيح توافر المعلومات للجميع للاطلاع عليها ودعم الدراسات والرؤى الفنية وتحقيقاً لمبادئ الشفافية المطلقة والمساواة بين الجميع.

وأكدت الدكتورة هدى المطروشي الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة بأن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، ناقش في اجتماعه مؤخراً اعتماد مبدأ التصنيف الرقمي لكل لاعب للموسم الرياضي المنقضي 2018 /‏‏‏ 2019 ليدخل الاتحاد الموسم الجديد وقد تم اعتماد تصنيف وترتيب اللاعبين المسجلين.

وقالت المطروشي: «سوف يتم اختيار اللاعبين الموسم المقبل للمنتخبات بناءً على عدة معايير تم تقنينها حتى تكون متاحة للجميع، حيث سيتم الاختيار بناءً على نقاط اللاعب في البطولات المحلية التي ينظمها الاتحاد خلال الموسم الرياضي أو البطولات الدولية التي يشارك فيها الاتحاد».