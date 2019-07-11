شرطة رأس الخيمة تدعم منتسبيها بأحدث الأجهزة الرياضية

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

في إطار مبادرة إدارة الإعلام والعلاقات العامة - قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية، في التعاون مع الجهات الخاصة بمجال الرياضة، والتي تستهدف تقديم أكفأ الخدمات لمنتسبي القيادة في رفع مستوى اللياقة البدنية، تفقد العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، والعميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد عبد الله علي منخس مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة، وبحضور المقدم فهد عبد الله بن جمعة رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية، عرضاً لأحدث الأجهزة الرياضية في مقر القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من قبل إحدى الشركات الكبرى المختصة في هذا المجال، وذلك للاستفادة من خبراتهم في مجال الرياضة، واختيار الأجهزة التي تتناسب مع العنصر الشرطي.