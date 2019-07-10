فريق زوارق أبوظبي يعسكر في إيطاليا استعداداً لـ«أوغستو»

المصدر: ميلان - البيان الرياضي

بذكريات جميلة ومنعشة، طوى فريق أبوظبي للزوارق السريعة صفحة مشاركته في الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 .

والتي حقق عبرها أهدافه بالصعود للمنصة كثاني وثالث البطولة والاستمرار في الصدارة في البطولة، وتوجه بالتركيز نحو الاختبار والتحدي القادم والذي سيخوضه الفريق ابتداء من الجمعة المقبل وحتى يوم الأحد مع الجزء الثاني من تحدي زوارق الفورمولا2 العالمي لـ12 ساعة .

والذي سيقام في مدينة أوغستو في بولندا، وبمشاركة زورقين من فريق أبوظبي، ويأتي هذا التحدي كي يكون استكمالاً لتحدي روين العالمي والذي انطلق في مايو الماضي، وحقق من خلال فريق أبوظبي لقب السباق والمركز الثالث.

وكان فريق أبوظبي قد بدأ جولة أوروبية في يونيو الماضي في ليتوانيا والتي حقق من خلالها المركز الأول ولقب الجولة الافتتاحية لبطولة العالم لزوارق الفورمولا2، ثم انتقل إلى فرنسا ومدينة إيفيان ليحقق المركزين الثاني والثالث في السباق، وينتقل الآن إلى إيطاليا كي يعسكر هناك في تدريبات خاصة قبل التوجه نحو بولندا من أجل المشاركة في التحدي الكلاسيكي، وستستمر الجولة لاحقاً .

حيث يتوجه الفريق نحو مدينة ستريسا في إيطاليا في الخامس عشر من يوليو الجاري وذلك للمشاركة في الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الاكس كات.

زورقان

ويشارك الفريق البطل بزورقين بقيادة أبطاله وكوادره الوطنية حيث يقود زورق أبوظبي 35 كل من شون تورنتي وراشد الطاير وتوليو أباتي وراشد القمزي، بينما يقود زروق أبوظبي 36 ماجد المنصوري، فالح المنصوري، راشد الرميثي ومحمد المحيربي، وهي نفس التشكيلة التي شارك من خلالها في تحدي روين ونفس الحضور للشبان بالمشاركة في هذا التحدي العالمي الضخم.

واستغل فريق أبوظبي فترة الأيام الثلاثة ما بين نهاية جولة إيفيان وبدء تحدي أوغستو بإعداد معسكر تدريبي في مدينة ميلان استعداداً للسباق، وأكد سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي أن فكرة إقامة المعسكر جاءت لاستغلال فترات التوقف، وقال: لدينا مساحة كافية ومتواجدون في أوروبا وبالتالي نريد أن نحقق أكبر فائدة مرجوة من التواجد بالانخراط في معسكرات تدريبية وإعدادية للمتسابقين.