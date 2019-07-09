200 مشارك في «صيفي دبي لأصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انطلقت أول من أمس بمشاركة أكثر من 200 من أصحاب الهمم من الجنسين فعاليات «النشاط الصيفي» الذي ينظمه نادي دبي لأصحاب الهمم سنوياً، ويتواصل لمدة 4 أسابيع حتى 1 أغسطس.

ويعد النشاط الأبرز الذي يسعى لدعم وتطوير مواهب الأطفال المشاركين خلال فترة العطلة الصيفية من خلال البرامج المتنوعة. ويتواصل الإقبال على التسجيل في الفعاليات التي تقام يومياً خلال أيام الأسبوع في مقر نادي دبي لأصحاب الهمم، وتم تخصيص 26 برنامجاً متنوعاً بعد التواصل مع المشاركين أنفسهم والحصول على آرائهم حول البرامج التي يسعون لتنمية موهبتهم فيها والاستفادة منها في حياتهم العلمية والعملية على المدى الطويل.

فعاليات

ويشهد الأسبوع الأول للنشاط الصيفي إقامة فعاليات لمختلف فئات الإعاقة للبنين والبنات، وهي الذهني البسيط والمتوسط والشديد والحركية والسمعية والبصرية وفئة التوحد، وتشمل كلاً من: ورشة النجارة، تشكيل الفخار، التصوير الضوئي، ورشة المهندس البارع، دورة السباحة، دورة الزراعة دورة الرسم على السيراميك، دورة كيف ابدأ مشروعي، دورة صياغة المجوهرات، ورشة فن الديكوباج، دورة مهارات حياتية، ودورة الرسم.

اجتماع

وعقدت اللجنة المنظمة للنشاط الصيفي برئاسة فوزية البلوشي، اجتماعاً تعريفياً لفرق العمل والمتطوعين المشاركين للوقوف على كافة الترتيبات والتجهيزات اللازمة لدعم مشاركة أبنائنا من أصحاب الهمم، وقالت: تم تقسيم المشاركين إلى 14 فريقاً من أجل مراعاة جميع الفئات المشاركة وتخصيص الدورات وورش العمل التي تعود بالفائدة عليهم.

كما أشركنا هذا العام عدداً من الرياضيين من أصحاب الهمم للمساهمة في إدارة الحدث من خلال قيادتهم بأنفسهم عدداً من هذه الفرق والإشراف عليها مع بقية أعضاء فرق العمل ومنهم اللاعبان جمال البدواوي وصالح محمد علي، وذلك لتعزيز عملية التمكين لديهم وغرس الثقة والإيمان بقدراتهم.