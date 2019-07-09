الإسباني راهم يتصدر «السباق إلى دبي» للغولف

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حلّق الإسباني جون راهم إلى قمة ترتيب «السباق إلى دبي» بعد تحقيقه لقبه الثالث في سلسلة روليكس مع فوزه ببطولة دبي الحرة الأيرلندية المفتوحة في نادي لاهينش للغولف.

بهذا الفوز حجز راهم مكانه في بطولة جولة موانئ دبي العالمية والتي تقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف نوفمبر المقبل تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بعد انتقاله من المركز 15 إلى المركز الأول في ترتيب «السباق إلى دبي» بمجموع 2225.1 نقطة هذا الموسم.

وقال راهم، الذي فاز ببطولة دبي الحرة الأيرلندية المفتوحة للمرة الثانية وحقق لقب بطولة جولة موانئ دبي العالمية في عام 2017: أنا أحب هذه البطولة والبلد والناس وأشعر أنني في بلدي الثاني في كل مرة ألعب فيها في بطولة دبي الحرة الأيرلندية المفتوحة.

وقال كولم ماكلوغلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة: كانت تلك نسخة رائعة أخرى من بطولة سوق دبي الحرة أيرلندا المفتوحة، وجون رهام هو الفائز، أود أن أشكر شركة كلير على دفئهم وكرم ضيافتهم ومشاركتهم في هذه البطولة التي يسعدنا أن نسميها «بطولة سوق دبي الحرة أيرلندا المفتوحة».

لقد كان هذا أسبوعاً رائعاً من الرياضة والاحتفال والمرح، وكان هناك حشود هائلة وأجواء رائعة في الغولف وفي القرية. إن القدوم إلى هذا الجزء من العالم يشبه العودة للوطن في عمليتنا، لأن سوق شانون الحرة كانت أول سوق حرة في العالم، لذلك فإن مقاطعة كلير لها مكان خاص جداً في قلوبنا.