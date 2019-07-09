فيكتوري 3 يحتفظ بصدارة بطولة العالم الفئة الأولى

المصدر: دبي- البيان الرياضي

احتفظ زورق فيكتوري تيم 3 بقيادة الثنائي العالمي سالم علي العديدي وعيسى آل علي بصدارة الترتيب العام لبطولة العالم للزوارق السريعة -الفئة الأولى- بعد ختام مراحل جائزة ساراسوتا الكبرى 2019 أول من أمس، وعانى زورق فيكتوري 3 من الحظ كثيراً بعد توقفه في اللفة الأخيرة من السباق الطويل .

والذي شهد 11 دورة كاملة في الكورس الكبير لتعرض الزورق للانقلاب بسبب ارتفاع الموج في خليج المكسيك وشاطئ ليدو، حيث هبت على شواطئ فلوريدا أجواء متقلبة. وقدم الزورق الأزرق واحدة من أجمل الملاحم في المشاركة الحالية.

حيث تصدر منذ رفع العلم الأخضر حتى آخر لفة متفوقاً على الزورق الأمريكي مس غيكو 113 بقيادة الثنائي العالمي البريطاني ستيف كرتيس بطل العالم 8 مرات وزميله جيمس شبيارد حيث تعرض الأخير أيضاً للانقلاب قبل زورق فيكتوري 3 بثوان.

حظ

وأثبت الثنائي العديدي وآل علي، أنهما على قدر التحدي في المحفل الصعب والذي جمع 5 زوارق من بينها إلى جانب فيكتوري 3 ومس غيكو 113 الزورق الأسترالي -الإيطالي أوف شور 222 بقيادة الأسترالي دارين نيكلسون والإيطالي جيوفاني كاربيتلا والزورق لوكاس اويل 77 بقيادة جي جونسون ونجيل هووك وزورق تويستيد ميتال 30 بقيادة بريت فورشمان وبيلي غليك

واستطاع فيكتوري 3 التحليق بالقمة مبكراً والاستمرار طوال مراحل السباق متمسكين بالمقدمة رغم الملاحقة من قبل الزورق الأمريكي أسطورة السباقات البحرية في أمريكا والذي يحمل اللون الأصفر، لكن إصرار العديدي وآل علي منع حلم الأمريكان أن يتحقق .

حيث واجها حظاً عاثراً وهما في قمة التحدي عند آخر منعطف قبل رفع العلم الشطرنجي ليتعرض الزورق الأمريكي للانقلاب ثم يحدث نفس الشئ للفيكتوري بعده بثوان ويخرج الطاقمان سالمين بحمد الله ويكمل الزورقان أوف شور 222 ولوكاس 77 وينالان المركزين الأول والثاني وتمنح اللجنة المنظمة فيكتوري المركز الثالث ثم الزورق الأمريكي مس غيكو 113 المركز الرابع.

تنافس

من جانبه، أكد حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، أن سباقات الزوارق السريعة في كل مكان تشهد الكثير من الأحداث بسبب التنافس الشديد والرغبة في تقديم الأفضل من جميع المتسابقين، مشيراً إلى أن حدة التنافس ظهرت واضحة في الفئة الأولى.

هدف

بدوره، أوضح سالم علي العديدي قائد زورق فيكتوري 3، أن حصد النقاط هو الطريق الأمثل للوصول إلى الهدف وانتزاع لقب عالمي جديد لمؤسسة الفيكتوري تيم العريقة. بدوره، وجه عيسى آل علي الجزيل لجميع من تابعوا السباق وقدموا الدعم للفريق.

278

منحت نتائج جائزة ساراسوتا الكبرى للزوارق السريعة -الجولة الثالثة من بطولة العالم -الفئة الأولى- زورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي، الفرصة للاستمرار في صدارة الترتيب العام منفرداً برصيد 278 نقطة بعدما أضاف الفريق 82 نقطة جديدة إلى رصيده.