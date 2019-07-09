270 لاعباً ولاعبـة يدشنون بطولة الإمارات للشطرنج

المصدر: دبي - عدنان الغربي

دشّن 270 لاعباً ولاعبة منافسات بطولة الإمارات الفردية للمراحل السنية للشطرنج التي انطلقت مساء أول من أمس بنادي دبي للشطرنج والثقافة، بحضور خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة والدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد وحسين خلفان الشامسي أمين عام الاتحاد وفوزية عباس رئيس الجهاز الفني بالاتحاد وعدد من الشخصيات وممثلوي الأندية والجاليات.

وجاء الافتتاح مبسطاً، حيث ألقى حسين الشامسي أمين عام الاتحاد كلمة أكد فيها أن البطولة تعد حدثاً استثنائياً حيث تجمع أكثر من 270 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات تحت مظلة التسامح وهو شعار دولتنا هذا العام.

وأضاف أنه تمّ إطلاق مسابقة تحت 6 سنوات لأول مرة من أجل جذب اللاعبين الصغار وتحفيزهم على المضي قدماً نحو مستقبل يبشر بالخير لرياضة الشطرنج، وفتح الباب أمام الفئات المشمولة لقرار سيدي صاحب السمو رئيس الدولة الخاص بأبناء المواطنات وحملة الجواز وأصحاب المراسيم والمقيمين للمشاركة في البطولة وهو ما يثري المنافسات ويمنحها قوة ويصب في مصلحة اللعبة من خلال تطويرها وتوسيع قاعدتها.

فوز

وأسفرت نتائج الجولة الأولى من مسابقة السيدات عن فوز عبير علي على عائشة إحسان في الجولة الأولى لمسابقة السيدات، وتلتقي بالجولة الثانية عبير علي مع مريم طه ووافية درويش مع بشاير خليل، ونجحت وديمة الكلباني من تحقيق الفوز الأول والحصول على العلامة الكاملة في الجولة الأولى لمسابقة تحت 20 سنة للفتيات بعدما تغلبت على منال حسين الحمادي.

كما فازت شيماء نعمان على جواهر خليل وموزة المعمري على اليازية الحوسني، وتلتقي في الجولة الثانية جواهر خليل مع موزة المعمري ومنال الحمادي مع شيماء نعمان ووديمة الكلباني مع شانيا مشرا، وفي مسابقة تحت 18 سنة للفتيات فازت عائشة سرحان المعيني على عايشة الشامسي وتعادلت مريم عيسى مع نور الزهرة خيزرين، وعوشة الشامسي على ريم خليل.

وشهدت مسابقة تحت 16 سنة للفتيات عن تعادلين في الجولة الأولى حيث تعادلت فاطمة الوهابي مع أمل فاضل وغالية محمد مع عايشة سيف العلي، فيما فازت مريم حسين الحمادي على ميسون علي فيما فازت ريان محمد على عهود زياد وفي مسابقة تحت 14 سنة للفتيات فازت حنان خليل مع عائشة محمد المعيني وزينب درويش على ميرة حسين الحمادي وفاطمة سيف على غالية ناصر النعيمي وأحلام راشد على لطيفة الزرعوني.

دعم

وأكد خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة أن المشاركة القياسية في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج تعكس التطور الذي شهدته هذه اللعبة في السنوات الأخيرة بفضل ما تحظى به من دعم من الهيئة والجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد الشطرنج، وقال: نشكر نادي دبي للشطرنج على استضافة البطولة واتحاد الشطرنج على التنظيم المميز والعدد الكبير للمشاركين، وهو ما يترجم النجاح التنظيمي للحدث.

وصرح المدفع أن الفعاليات العديدة التي ينظمها اتحاد الشطرنج ومختلف الأندية على مدار العام تسهم في اكتشاف المواهب وتعزيز المنتخبات الوطنية بلاعبين مميزين، وأضاف: يعد اتحاد الشطرنج من الاتحادات المتألقة في المحافل الخارجية ونجح في تحقيق نتائج مشرفة لرياضة الإمارات.

سعادة

وعبر د. سرحان المعيني رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج عن سعادته بالمشاركة الكبيرة في بطولة الإمارات الفردية للفئات السنية، مؤكدا أنها المرة الأولى التي تسجل فيها البطولة هذا العدد من المشاركين.

وأكد سرحان المعيني أن بطولة الإمارات الفردية تعدّ محطة إعدادية مهمة للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني قبل المشاركة في البطولة العربية التي تقـام 19 من الشهر الجاري بالأردن، مشيراً إلى أن مشاركة 270 لاعباً ولاعبة يؤكد أن لعبة الشطرنج تسير على الطريق الصحيح ووفقاً لرؤية الاتحاد التي وضعها منذ 3 سنوات وخاصة على صعيد نشر اللعبة وزيادة قاعدة الممارسين.

وأضاف: نشهد في بطولة الإمارات الفردية الحالية مشاركة 48 لاعباً ولاعبة في فئة تحت 8 سنوات فيما كان العدد لا يتجاوز 8 لاعبين قبل 4 سنوات، إضافة إلى مشاركة 16 نادياً مقارنة بـ7 أو 8 أندية في السابق.