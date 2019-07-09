منتخب الأمل للجودو يصل هونغ كونغ استعداداً للآسيوية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

وصلت إلى هونغ كونغ صباح أمس، بعثة منتخبنا الوطني للناشئين والشباب للجودو استعدادا للمشاركة في بطولة كأس آسيا للجودو للفئات العمرية التي تقام يومي 13 و14 يوليو الجاري، بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من 15 دولة آسيوية. يترأس بعثة منتخبنا محمد جاسم أمين السر المساعد مشرف الجودو المحلي.

بالإضافة إلى المدرب الياباني هاراجوتشي نويا، وضمت البعثة 7 لاعبين هم عيسى الثميري، حارب جمعة، علي حسن الدرمكي، أحمد علي المشجري، أحمد فيصل، أحمد جاسم الثميري، وراشد الحوسني، فيما عاد للبلاد أمس اللاعبون أحمد الحوسني وسعيد النقبي وخالد الشحي حسب لائحة البطولة الآسيوية الثانية التي حددت تصنيف اللاعبين المشاركين.

وكان منتخبنا الوطني قد انتظم في معسكر في هونغ كونغ قبل بدء منافسات البطولة لمزيد من الإعداد حتى موعد انطلاقة البطولة السبت المقبل بعد مشاركته في بطولة آسيا للجودو لتلك الفئة.

من جهته، اطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو على سلامة وصول بعثة منتخبنا بمقر إقامتها في هونغ كونغ، مبيناً أن الجميع بخير ومعنويات عالية ويملك الرغبة في تحقيق النتائج المشرفة لدولة الإمارات.

وشدد الدرعي على قوة البطولات الآسيوية للمراحل العمرية التي تشارك فيها منتخبات الأمل، مما يسهم في صقل مواهب منتخب الإمارات للجودو الذين يعدهم الاتحاد دعما لمسيرة المنتخب الأول في المستقبل القريب.