فيكتور يحقق فضية «الجائزة الكبرى» للجودو بكندا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أحرز فيكتور سكفورتوف، لاعب منتخبنا الوطني للجودو، الميدالية الفضية في منافسات وزن تحت 73 كجم، وذلك في بطولة الجائزة الكبرى (جراند بري) للجودو التي تختتم اليوم في مدينة مونتريال الكندية، التي شهدت مشاركة 249 لاعباً ولاعبة من 50 دولة في مقدمتها 3 فرق عربية ممثلة في دولة الإمارات ومصر والجزائر، بعد أن تخطى فيكتور في الدور التمهيدي لنفس الوزن صاحب الأرض والجمهور الكندي جابون، ثم البريطاني هام أي وذلك ضمن المجموعة (D) لنفس الوزن.

وفي الدور قبل النهائي نجح فيكتور في تحقيق الفوز على بطل كندا مارغولدين آرثر، ليواجه الياباني هاشيموتو بطل العالم لهذا الوزن في عام 2018 في نهائي ذلك الوزن، والذي رجحت فيه كفة الياباني في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة ليحرز الميدالية الذهبية والتي تعتبر الذهبية الرابعة لمنتخب اليابان متصدر البطولة، ونال لاعبنا فيكتور الفضية التي عززت تأهله في الصعود إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد أن قفز للمركز السادس في ترتيب اللاعبين المتأهلين من أصل 18 لاعباً حسب تصنيف الاتحاد الدولي للجودو.

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، حصول لاعبنا فيكتور على الميدالية الفضية، التي عززت تأهله لأولمبياد طوكيو 2020 وتحسين تصنيفه الدولي، على أمل أن يلحق به اللاعب الصاعد ايفان، وأكد ابن ثعلوب، أن الفضية التي حققها منتخبنا تمثل حافزاً للاعب فيكتور خلال تحضيراته لبطولة العالم للجودو باليابان في أغسطس المقبل ثم بطولة التسامح للغراند سلام أبوظبي أكتوبر المقبل، والتي يتطلع لها الاتحاد باهتمام خاص.