زوارق أبوظبي تحرز وصافة وثالث إيفيان

المصدر: Ⅶ إيفيان - البيان الرياضي

بحضور سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية، حافظ فريق أبوظبي على صدارة الترتيب العام لبطولة العالم لزوارق الفورمولا1 وذلك بعد أن أنهى الجولة الثالثة من البطولة، والتي أقيمت مساء أمس في مدينة إيفيان الفرنسية بالحلول في المركزين الثاني والثالث للسباق الرئيسي عبر زورق أبوظبي 1 بقيادة شون تورنتي وزورق أبوظبي 2 بقيادة ثاني القمزي.

وظفر بلقب الجولة الثالث فريق أمافاراتي والسويدي جوناس آندرسون على زورقه 14 بعد أداء وقتال قوي طيلة مراحل السباق المختلفة، وحقق فريق أبوظبي المطلوب في هذه الجولة بعد أن وصل للنقطة 35 في صدارة الترتيب العام لزورق أبوظبي 1، فيما يحل ثانيا على مستوى الترتيب العام آندرسون برصيد 32 نقطة وثالثا زورق أبوظبي 2 برصيد 27 نقطة.

وكانت البداية المثيرة هي تأجيل سباق أفضل زمن والذي كان من المقرر أن يقام السبت، ولكن حملت الرياح والأمواج السباق لصباح يوم أمس، حيث تم تغيير نظام سباق الزمن الأفضل بإقامته بنظام التصفية الواحدة، وهو الذي شكل معاناة أمام أكثر الزوارق خاصة مع ازدحام المسار، وحلت زوارق أبوظبي في المركزين الرابع والخامس في حين حقق لقب الزمن الأفضل الفرنسي فيليب شيب، ومع بداية السباق الرئيسي في تمام الثالثة بعد الظهر بتوقيت فرنسا انطلق فيليب كي يتصدر السباق من البداية، في حين كانت البطولة لزوارق أبوظبي والتي تقدمت للمركزين الثالث والرابع، ومع مرور الدورات يرفع العلم الأصفر لحادث في المسار في الدورة الخامسة عشرة ويخرج بعدها بدورتين الفرنسي فيليب لعطل في زورقه، ويستغل الفريق الإماراتي الوضع لمصلحته ليتقدم للأمام ويستمر في مراكزه خلف المتصدر آندرسون طيلة السباق بدون محاولات المجازفة بالمراكز والتقدم للأمام، وينهي الفريق المنافسة مع الدورة الأربعين بأجمل نجاح واستراتيجية والبقاء على منصة التتويج مع نهاية المنافسة.

صدارة

وبهذه النتيجة حافظ الفريق على صدارته أيضا في كل ألقاب البطولة، حيث يتصدر حاليا الترتيب العام في لقب السرعة برصيد 29 نقطة لزورق أبوظبي 1 وأيضا يتصدر الترتيب العام في لقب الفريق برصيد 62 نقطة بالإضافة إلى لقب الفردي، وكي يكون مشوار الفريق قويا في الدفاع عن لقب البطولة لبقية الموسم والاستمرار في الصدارة أيضا.

ودخل فريق أمافاراتي وبقوة على المنافسة على لقب البطولة خاصة وأن آندرسون الآن يمتلك 32 نقطة ويعد متسابقا عنيدا سيكون ندا قويا في السباقات القادمة في حين يحل في المركز الرابع على مستوى الترتيب العام للبطولة الفرنسي بيتر مورين قائد زورق شينزن 8 والذي يمتلك 16 نقطة.

وقال سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي: فريق أبوظبي قام بأداء الاستراتيجية المطلوبة منه وحافظ على الصدارة مع نهاية هذه الجولة، الجولة كانت صعبة من البداية مع تأجيل السرعة ودمجها مع السباق الرئيسي في يوم واحد وكان يوما طويلا وشاقا على المتسابقين، ولكن في النهاية ظفرنا بالثمار المطلوبة وأنجزنا ما كنا نصبو إليه، المرحلة المقبلة ستكون حساسة وتحتاج الكثير من التركيز لفريق أبوظبي كي يظل في الصدارة ويحافظ على القمة التي وصل إليها.

تواجد

تواجد مع فريق أبوظبي في مشاركته الدولية في الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 سعيد خليفة المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، والذي تابع منافسات البطولة منذ اليوم الأول والفحص الفني وحتى يوم إقامة السباق الرئيسي، وأبدى المهيري الإعجاب الكبير بإعدادات فريق أبوظبي وتجهيزاته المختلفة للبطولة خاصة الخيمة التي تفوقت من الناحية اللوجستية والضيافة والراحة وتوافر كل الإمكانات على بقية الفرق المتواجدة في موقع السباق، وقال المهيري: فريق أبوظبي يبهرنا دوماً في كل مكان يحضر من خلاله.

حضور

حضر اتحاد الإمارات للرياضات البحرية في جولة إيفيان ممثلا في مهرة فلكناز أمين عام الاتحاد، وأشادت مهرة بالأداء البطولة لفريق أبوظبي، والذي أنهى السباق في المركزين الثاني والثالث من خلال المنافسة، كما وجهت الإشادة بحضور الفرق الإماراتية في السباق فريق الفيكتوري وفريق الشارقة أيضا، وأكدت أن الأداء المميز للفريق كان ثابتا طوال المنافسة على عكس بقية الفرق التي تراجعت من خلال أحداث السباق وخروج بعضها من المسار مع مرور الدورات وقالت: صعود فريق أبوظبي للمنصة هو فخر للإمارات، خاصة وأنه استمر في إحراز المراكز الأولى وبدون توقف منذ الموسم الماضي وحتى الآن.

مستوى عال

قدم بطل الإمارات المخضرم ثاني القمزي قائد زورق أبوظبي 2 مستوى عاليا جدا من المهارة والتمكن في فقرات السباق الرئيسي، وكان لديه الإمكانية كي يتقدم للأمام من المركز الثالث بشكل أفضل ولكن فضل البطل عدم المجازفة والإبقاء على الحظوظ قوية في المنافسة على ألقاب البطولة وقال: استراتيجية الفريق كانت واضحة بأن نعمل معا من أجل إنهاء السباق على المنصة في نهاية التحدي، الهدف في هذه الجولة قد تحقق ونحن ماضون وبقوة من أجل تحقيق لقب 2019 وأن نضيف لسجل الإنجازات لقباً عالمياً جديداً.