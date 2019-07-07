فيكتوري 3 يصارع أمواج خليج المكسيك اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يخوض أسياد البحر سفراء رياضة الإمارات في فريق الفيكتوري تيم اليوم، تحدياً عالمياً جديداً مع إقامة منافسات السباق الرئيسي للدورة رقم 35 من جائزة ساراسوتا الكبرى للزوارق السريعة -الفئة الأولى- الجولة الثالثة من بطولة العالم 2019 التي يحتضنها شاطئ ليدو الشهير في فلوريدا على خليج المكسيك المطل على المحيط الأطلسي. يشارك فريق مؤسسة الفيكتوري تيم لزوارق -الفئة الأولى- بشعار الدفاع عن صدارة الترتيب العام للمنافسات والتي اعتلاها بجدارة بعد جولتين أقيمتا تباعاً في كوكوا بيتش (الجولة الأولى) في شهر مايو وبحيرة اوزراك (الجولة الثانية) بداية يونيو حيث حقق المركز الثاني في هذه الفئة بالجولة الأولى ثم المركز الأول في الثانية ليضع في رصيده 196 نقطة مكنته من الانفراد بالقمة على أمل استمرار التألق في السباق اليوم وأيضا الجولات المتبقية في الحدث.

ويخوض الثنائي الطائر سالم العديدي وعيسى آل علي منافسات الجائزة العالمية في ساراسوتا والسباق الرئيسي اليوم وهما يدركان حجم المسؤولية تماماً أمام منافسيهما في هذه الفئة ومن بينها الزورق مس غيكو 113 الثاني برصيد 186 نقطة والزورق 222 أوف شور الثالث برصيد 175 نقطة ولوكاس أويل 77 الرابع برصيد 74 نقطة وأيه أم أي 12 الخامس برصيد 73 نقطة

ويمتلك الثنائي العديدي وآل علي خبرات فنية جيدة اكتسباها معاً من خلال تمثيل فريق الفيكتوري تيم في الكثير من المناسبات كان منها حصولهما على لقب بطولة العالم للزوارق السريعة -اكس كات- عام 2017 واحتلال المركز الثاني في نفس البطولة عام 2016 كما أتاح لهما المشاركة في السباقات الأمريكية منذ نهاية العام الماضي في (كي ويست) والجولتين الأولى والثانية في بطولة العالم 2019 بالولايات المتحدة الأمريكية فرصة كبيرة لتعزيز التفاهم بينهما والتعود على الزورق وكانت الثمرة واضحة في الحضور المتميز في الجولة الثانية في بحيرة اوزراك والفوز باللقب للمرة الأولى.

وكانت البطولة العالمية قد شهدت عام 2019 ومنذ ظهور الفيكتوري تيم الاسم اللامع في عالم سباقات الزوارق السريعة العديد من المتغيرات والتي وقف خلفها المؤسسة الإماراتية.

وحرص البطل العالمي السابق محمد سيف المري المشرف الفني على المتسابقين في المؤسسة على توجيه الشكر إلى مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم على جهوده الحثيثة ومتابعته المستمرة لأمور الفريق وتهيأت الظروف والمناخ الملائم للفريق من أجل المنافسة وتحقيق النتائج المتميزة في مشاركته المتجددة في سباقات الزوارق السريعة العالمية ومنها التواجد هنا في فلوريدا في المهرجان العريق، موضحاً أنه يثق تماماً في قدرات الثنائي العالمي سالم العديدي وعيسى آل علي في الاستمرار في مشوار المنافسة على اللقب والمحافظة على الصدارة.

أعرب حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم عن أمنياته القلبية لأسياد البحار نجوم فريق فيكتوري تيم في التوفيق في السباق الرئيس لجائزة ساراسوتا الكبرى للزوارق السريعة -الفئة الأولى- اليوم مجدداً الثقة في طاقم الزورق الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي.

في حين، أكد بطلنا العالمي سالم العديدي قائد زورق فيكتوري 3 متصدر الترتيب العام لبطولة العالم 2019 برصيد 196 نقطة، أن نشوة الفوز والانتصارات في مثل هذه التظاهرات العالمية لا تقارن ولا تقاوم مشيراً إلى انه وزميله عيسى آل علي يخططان معاً للاحتفال بالفوز مع نهاية سباق اليوم في ساراسوتا. بدوره، أشار عيسى آل علي قائد زورق فيكتوري تيم 3، أن صدارة الترتيب العام في الفئة الأولى ضمن بطولة العالم تعني الكثير وتمثل الدافع الكبير للفريق من أجل مواصلة الانتصارات وتحقيق الهدف بحصد المزيد من النقاط من أجل حسم اللقب مبكراً أمام المنافسين الشرسين، ومن بينهم أسطورة السباقات الأمريكية الزورق مس غيكو 113.

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تنطلق فعاليات الدورة الـ 35 اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي في فلوريدا الأمريكية (الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات) وتنطلق المنافسات بسباقات الفئات الصغيرة وصولاً إلى المنافسة الأقوى في -الفئة الأولى- ويمكن لعشاق السباقات البحرية حول العالم متابعة الحدث عبر حساب مؤسسة (باور بوت بي 1 دبيلو سي).