250 لاعباً في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تنطلق مساء اليوم، بطولة الإمارات الفردية للشطرنج للمراحل السنية من 6 إلى 20 سنة، والتي ينظمها اتحاد الشطرنج، بمقر نادي دبي للشطرنج والثقافة، بمشاركة 270 لاعباً ولاعبة، يمثلون 13 نادياً هي: نادي أبوظبي، والعين للشطرنج ودبي والشارقة الثقافي للشطرنج، ونادي الفتيات للشطرنج بالشارقة وعجمان، ورأس الخيمة للفتيات، والفجيرة للشطرنج ومليحة والذيد والمدام وخورفكان والحمرية، وتستمر منافساتها حتى يوم 14 الجاري، وتشهد للمرة الأولى مشاركة الفئات الأربع، كما تشهد أيضاً استحداث فئة 6 سنوات.

من جهته، أكد حسين خلفان الشامسي أمين عام الاتحاد، أن كافة الترتيبات جاهزة لانطلاقة البطولة، وتم توجيه دعوات إلى عدد من الشخصيات الرياضية، لحضور حفل الافتتاح، كما تم كذلك توجيه دعوات لكل أندية الشطرنج، موجهاً الشكر إلى نادي دبي للشطرنج والثقافة، على استضافة البطولة.

وأوضح أن هذه النسخة تعتبر استثنائية، بمشاركة اللاعبين من الفئات الأربع، إضافة إلى فئة السيدات وأبنائنا اللاعبين الصغار في مسابقة تحت 6 سنوات للمرة الأولى، وطبقاً للائحة الفنية، يسمح بمشاركة 25 لاعباً ولاعبة كحد أقصى لكل نادٍ، فيما يسمح بمشاركة لاعبين اثنين من المقيمين في كل فريق، بشرط أن يكون هناك لاعب مواطن مقابل اللاعب المقيم الأول، و3 لاعبين مواطنين مقابل اللاعب المقيم الثاني، وهذه اللائحة تسمح بمشاركة المقيمين، ولكنها تحافظ على مشاركة اللاعبين المواطنين بنسبة كبيرة، في ظل السماح لكل نادٍ بعدد 25 لاعباً.

وذكر أن البطولة طبقاً للنظام السويسري من 9 جولات، وستقام جولة يومياً، باستثناء الأربعاء المقبل، الذي سيشهد الجولتين الرابعة والخامسة، فيما ستكون الجولة التاسعة الأخيرة، الأحد المقبل، يعقبها حفل الختام وتوزيع الجوائز.