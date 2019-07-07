تحدي بحيرة ليمان يُشعل جولة فرنسا اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يحمل لنا مساء اليوم تحدياً قوياً مع انطلاقة السباق الرئيس للجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1 2019، والتي تقام على بحيرة ليمان في مدينة إيفيان الفرنسية، والحضور القوي والمشاركة لـ 19 زورقاً، يأتي في مقدمها حامل لقب البطولة، والمتصدر حالياً أيضاً، فريق أبوظبي الإماراتي، عبر زوارقه أبوظبي 1 بقيادة شون تورنتي، وأبوظبي 2 بقيادة ثاني القمزي، واللذين يطمحان إلى إمكانية إنهاء هذه الجولة بمراكز متقدمة، والحفاظ على صدارة البطولة، ولا تتوقف قصة المشاركة الإماراتية عند زورقين فقط، حيث يوجد أيضاً في البطولة فريق الفيكتوري بزورقيه 3 و44، بقيادة أحمد الهاملي وأليكس كاريلا، ويحتل زورق فيكتوري 3، المركز السابع في الترتيب العام، بعد سباق واحد أقيم في البرتغال، برصيد 4 نقاط، بينما لا يملك الزورق الآخر فيكتوري 44 رصيداً من النقاط، لعدم إكماله ذلك السباق لأسباب فنية، كما سيشارك أيضاً في الجولة فريق الشارقة، بزورقيه بقيادة سامي سيليو وفيليب روم.

ويملك الثنائي الطائر أحمد الهاملي وأليكس كاريلا، الدافع لتحقيق نتائج مبهرة في المنافسات اليوم، خاصة بعدما خاضا بالأمس سباق وتصفيات أفضل زمن، والذي تحدد عبره المنطلقين في سباق اليوم، والذي يأمل فيه الفريق معانقة إنجاز طال انتظاره، وسط منافسة ساخنة من 17 متسابقاً آخرين، وأجواء متقلبة في أجمل البحيرات في القارة البيضاء.

من جانبه، أكد محمد مبارك المطيوعي نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، رئيس وفد المؤسسة في منافسات جائزة فرنسا، أن الفريق رفع درجات التركيز مع الوصول إلى محطة الحسم في مشوار جولة اليوم، بإقامة السباق الرئيس، والذي سيجمع الزوارق المشاركة، والتي وصل عددها إلى 19 زورقاً، موضحاً أن حظوظ متسابقي فريق الفيكتوري تيم، لا تقل عن باقي المنافسين المشاركين، وأن جميعهم متقاربون في الإمكانات والمهارات، وأيضاً سرعات الزوارق.

إنجاز

من جانبه، يخطط فريق أبوظبي إلى تكرار نفس إنجاز الموسم الماضي في إيفيان، بعد أن حقق المركزين الأول والثاني والثالث في السباق الرئيس، عندما كان الفريق يشارك بثلاثة زوارق، واختلفت الاستراتيجية هذا الموسم، بمشاركة زورقين، بقيادة الأبطال شون وثاني، وتحمل قائمة الأبطال المشاركة في إيفيان، أسماء قوية ومخضرمة، حيث يطمح لتحقيق لقب الجولة، الفرنسي فيليب شيب صاحب الأرض والجمهور، والذي يحلم بأن يتوج للمرة الأولى بلقب هذه الجولة، وهو حامل لقب البطولة ثلاث مرات في السابق، والعنيد سامي سيليو حامل لقب البطولة أيضاً في السابق، وأيضاً مشاركة أمافاراتي القوي، الذي يدخل مع السويدي جوناس آندرسون، كما أن هناك حضوراً قوياً للنرويجية ميريت ستروموي، التي تعد رقماً قوياً جداً، وصاحبة زورق سريع ومهارات خاصة، تبعث إنذار الحذر لبقية الفرق، وفي المجمل، فإننا سنكون اليوم أمام ملحمة قوية وأسطورية في المنافسة على لقب الجولة بين كافة المشاركين.

ويتصدر زورق أبوظبي 1 لشون، الترتيب العام حالياً برصيد 20 نقطة، ويأتي خلفه زورق أبوظبي 2 للقمزي برصيد 15 نقطة، ويحل ثالثاً السويدي جوناس آندرسون برصيد 12 نقطة، ورابعاً الفرنسي بيتر مورين برصيد 9 نقاط، وخامساً النرويجية ميريت ستروموي برصيد 7 نقاط.

أسطورة

طوال السنوات الأربع الماضية، التي أقيمت من خلالها البطولة في إيفيان، فإن الفوز والمركز الأول، كان من نصيب فريق أبوظبي، وبالتالي، أصبحت منصتها احتكاراً لمدرب فريق أبوظبي المخضرم جويدو كابليني، والذي صنع أمجاداً خاصة له في القارة الأوروبية، وفي مدينة إيفيان بالتحديد، هو أسطورة أمام جميع الحاضرين والمشاركين، ويتباهى الإيطالي صاحب الألقاب العشرة أمام الجميع، بأنه المدرب الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز بين كل مدربي الفرق المشاركة.

متابعة

حظيت بعثة فريق أبوظبي بمتابعة ودعم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والذي يحرص سموه على متابعة أخبار الفريق بشكل دائم، وتقديم المؤازرة وهي اللمسة التي تشعل فتيل الحماس في عروق الأبطال، وتغذيهم دوماً بالوقود اللازم من أجل المنافسة والتحدي.