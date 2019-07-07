«آسيوية ناشئي الجودو» بمكاو تختتم اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تختتم اليوم بالصالة الأولمبية في مكاو بطولة آسيا للجودو للناشئين والشباب والتي تشهد مشاركة 250 لاعباً من 11 دولة في مقدمتهم منتخبنا الوطني الشاب، الذي يشارك بـ 10 لاعبين من الفئتين، وشهدت انطلاقتها على مستوى الناشئين تنافساً مثيراً بمشاركة منتخبنا الواعد الذي اعتبر مشاركته في تلك البطولة فرصة إعداد جيدة لبطولة آسيا الثانية التي تقام في هونغ كونغ خلال تلك البطولة التي تقام في يومي 13 و14 يوليو الجاري نسبة لسفر بعثتنا لمكاو على دفعتين لظروف الامتحانات لبعض اللاعبين الذين لم يستعدوا جيداً.

وشهدت منافسات الدور التمهيدي التي انطلقت صباح أمس تفوق لاعب منتخبنا الوطني عيسى الثميري في وزن تحت 73 على اللاعب السنغافوري شاوجي في المرحلة الأولى والذي واصل تفوقه إلا أنه خسر البرونزية في الدور قبل النهائي أمام لاعب تايبيه بفارق النقاط وقلة الخبرة، فيما خسر اللاعب راشد الحوسني في وزن تحت 66 كغم أمام بطل جمهورية كازاخستان التي تشارك بـ 35 لاعبا في مختلف الأوزان، وخسر اللاعب سعيد النقبي أمام يونغ لاعب الصين في وزن تحت 73 كغم، ولحق به خالد الشحي بخسارته أمام لاعب هونغ كونغ في وزن تحت 66 كغم، وتعرض اللاعب حارب جمعة بدوره للخسارة أمام لاعب تايبيه وي يونغ بالرغم من ترجيح كفته في بداية المباراة.. وتستأنف مباريات البطولة اليوم بمنافسات بطولة الشباب التي تشهد مشاركة 3 لاعبين هم أحمد فيصل النقبي وأحمد الحوسني في وزن تحت 60 كغم، وعلي حسن الدرمكي الذي يشارك في وزن فوق 100 كغم.

وكان محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو قد اطمأن خلال اتصاله بمحمد جاسم أمين السر المساعد رئيس البعثة على صحة اللاعبين وجهودهم خلال منافسات الدور التمهيدي، آملاً أن يستفيد المنتخب من تلك المشاركة الإيجابية ليقدم كل جهد ممكن خلال بطولة هونغ كونغ المقبلة التي سبق للمنتخب تحقيق نتائج إيجابية خلالها، والتي يمكن أن تضيف لرصيده بعض النـــقاط في مشــوار التأهل الأولمبي.