بطولة محاربي الإمارات تشهد أسرع ضربة قاضية خلال 8 ثوانٍ

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

توج البريطاني تشاي لويس باري بلقب الوزن الثقيل لبطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية للدفاع عن النفس التي أقيمت مساء أول من أمس في نسختها السابعة بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي ونظمتها بالمز الرياضية بمشاركة نخبة من ألمع نجوم رياضات الفنون المختلطة والدفاع عن النفس على مستوى العالم.

واحتاج باري لـ 8 ثوان فقط للتتويج بحزام الوزن الثقيل بعد تغلبه على المصري محمود حسن في النزال الذي جمعهما في واحدة من أكثر النزالات التي شهدت أسرع ضربة قاضية خلال البطولة رغم التحدي الساخن الذي جمع الثنائي قبل المواجهة ليعلن عن فوز المقاتل البريطاني وسط حالة من الحزن سيطرت على المقاتل المصري الذي كان يطمح لتقديم أداء أقوى.

وشهدت منافسات النسخة السابعة حضوراً جماهيرياً، بالإضافة إلى حضور عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وتوج الفائزين فؤاد درويش مدير عام بالمز الرياضية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الذي أكد أن البطولة تمكنت من ترسيخ مكانتها كواحدة من بطولات فنون الدفاع عن النفس على الساحة العالمية وأصبحت منصة عالمية تجذب أكبر وألمع الأسماء في هذه الرياضة.