الحقايق تدشن الأسبوع الثاني من شارة محمد بن زايد لسباقات الهجن

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

تنطلق يوم الجمعة المقبل منافسات سن الحقايق ضمن فعاليات شارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن لأبناء القبائل 2019، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتتواصل فعاليات المهرجان الذي يقام في 30 ميداناً بالدولة ويستمر لمدة أربعة أسابيع متتالية، إذ كانت البداية مع فئة الفطامين خلال الأسبوع الأول للسباقات التأهيلية التي خصصت لها 15 شوطاً لمسافة 1.5 كلم، بينما تبدأ تحديات سن الحقايق اعتباراً من الأسبوع الثاني، حيث خصصت لها 10 أشواط لمسافة 3 كلم، فيما تعود منافسات سن الفطامين مجدداً يوم 18 يوليو على أرضية ميدان الوثبة بـ15 شوطاً ومسافة 1.5كلم، وتستكمل في باقي الميادين يوم الجمعة 19 يوليو الجاري.

وتأتي الشارة ضمن السباقات التمهيدية التي تسبق انطلاقة الموسم الجديد 2019 - 2020، وتشمل الميادين التي تحتضن المنافسات كلاً من الوثبة ومدينة زايد وغياثي وليوا والسلع والخزنة والسمحة وسيح صبرة وبوسمرة والساد وغشابة والسد ورماح وسويحان والجبيب والقوع والسحم والرقيعات والوجن والمرموم ومرغم والراشدية والطي والهباب واللبسة والذيد والتلة والسوان والخوانيج والهباب.