العديدي وآل علي يختبران خليج المكسيك اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وصلت إلى مدينة ساراسوتا في ولاية فلوريدا الأمريكية بعثة فريق الفيكتوري تيم للزوارق السريعة - الفئة الأولى - استعداداً لخوض منافسات جائزة ساراسوتا الخامسة والثلاثين - الجولة الثالثة من بطولة العالم 2019 - والتي تختتم غداً، وكانت البعثة قد توجهت جواً من دبي إلى ولاية فلوريدا الأمريكية عبر رحلة طيران الإمارات من مطار دبي إلى مدينة أورلاندو أولاً وتوقفت ليلة واحدة هناك لزيارة المقر الخاص ومركز العمليات الخاص بالمؤسسة والمعد لتجهيز زوارق المؤسسة، قبل أن تتجه براً إلى مدينة ساراسوتا على خليج المكسيك والمحيط الأطلسي استعداداً لبدء مشوار الجولة الثالثة اعتباراً من اليوم.

يرأس وفد فريق مؤسسة الفيكتوري تيم، حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، وتضم كلاً من البطل العالمي السابق محمد سيف المري المشرف العام على المتسابقين، والثنائي العالمي سالم علي العديدي وعيسى آل علي قائدي زورق فيكتوري 3 متصدر الترتيب العام في الفئة الأولى.

منافسات

يشارك فريق مؤسسة الفيكتوري تيم لزوارق - الفئة الأولى - في منافسات الزوارق السريعة - الفئة الأولى - ضمن الدورة 35 لجائزة ساراسوتا الكبرى للزوارق السريعة - الجولة الثالثة من بطولة العالم 2019 - وذلك من أجل الدفاع عن صدارة الترتيب العام للمنافسات والتي اعتلاها بجدارة بعد جولتين أقيمتا تباعا في كوكوا بيتش (الجولة الأولى) وبحيرة اوزارك (الجولة الثانية) حيث حقق المركز الثاني في هذه الفئة بالجولة الأولى، ثم المركز الأول في الثانية ليضع في رصيده 196 نقطة مكنته من الانفراد بالقمة على أمل استمرار التألق في الجولة المرتقبة غداً وأيضاً الجولات المتبقية في الحدث.

ويتأهب الثنائي العديدي وآل علي، غداً خوض التحدي الصعب في الفئة الأولى والذي سيجمع نخبة الزوارق المنافسة في هذه الفئة حيث يدافع أسياد البحار عن الصدارة متطلعين للفوز والتتويج في السباق الكبير يوم الأحد المقبل أمام منافسيهم في هذه الفئة ومن بينهم الزورق مس غيكو 113 الثاني برصيد 186 نقطة والزورق 222 أوف شور الثالث برصيد 175 نقطة ولوكاس أويل 77 الرابع برصيد 74 نقطة وأيه أم أي 12 الخامس برصيد 73 نقطة.

ويخوض أسياد البحار منافسات الجائزة العالمية في ساراسوتا بهدف مواصلة الانتصارات الكبيرة التي رسمها الفريق هذا الموسم في البطولة.

انتصارات

من جانبه، أوضح حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، أن مشاركة الفريق في بطولة العالم للزوارق السريعة - الفئة الأولى - تأخذ أهمية بالغة بعدما ذاع صيت الفريق والمؤسسة بشكل كبير من خلال الانتصارات الكبيرة التي تحققت هذا العام في الفئة الأقوى أمام نجومها في القارة الأمريكية، مبيناً أن مؤسسة الفيكتوري تيم قدمت إلى أمريكا وهي توقن أن هذه المشاركة ستحقق العديد من الأهداف لا سيما المنافسة في البطولة العالمية عبر الزوارق التي اشتهرت بها المؤسسة عقب انهيار البطولة في حلتها الأوروبية وتحول الجميع إلى الروزنامة الأمريكية التي تعتبر أكثر ثباتاً وحضوراً لمختلف المتسابقين المعروفين في قارات العالم.

كما أشاد بالتفاهم الكبير في معسكر الفريق ودور الجهازين الفني والإداري في تهيئة كافة الظروف الممكنة لإنجاح مهمة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي اليوم في التجارب وغداً في السباق الرئيسي بإذن الله، متمنياً التوفيق لهما في منافسات جائزة ساراسوتا.

50

تعد البطولة العالمية للزوارق السريعة في الولايات المتحدة واحدة من أعرق البطولات في رياضة الزوارق السريعة حول قارات العالم خاصة بعد إطلاق الفئة الأولى بحلة جديدة منذ شهر مايو الماضي منذ سباق الجولة الأولى في شاطئ كوكو بيتش بإشراف وتنظيم مؤسسة (بي 1) الجهة المروجة لسوبر ستوك العالمية وتحت مظلة الاتحاد الأمريكي للزوارق السريعة وتجمع البطولة حالياً أكثر من 50 زورقاً تتنافس على ألقاب 7 فئات.