زورقا فيكتوري جاهزان لـ «الزمن» و«أبوظبي» يسعى للصدارة

المصدر: إيفيان - البيان الرياضي

وسط توقعات بجو ماطر وغائم اليوم، يدخل 19 زورقاً مرحلة سباق أفضل زمن وتحدي السرعة والذي يقام ضمن تفاصيل الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 والمقامة حاليا في مدينة إيفيان الفرنسية وعلى ضفاف بحيرة ليمان الشهيرة التي تحتضن أحداث البطولة في خامس موسم لها على التوالي، يخوض زورقا فيكتوري 3 بقيادة أحمد الهاملي وفيكتوري 44 بقيادة الإيطالي اليكس كاريلا اليوم تحدي تصفيات أفضل زمن، ويسعى الهاملي وكاريلا إلى تحقيق توقيت جيد يضمن لهما مكاناً متميزاً في خط الانطلاقة للسباق الرئيسي والمقرر غداً، حيث يتطلب منهما الأمر تجاوز مراحل التصفيات الثلاث وصولاً لأفضل توقيت مع المرحلة الثالثة والحاسمة، وتشارك جميع الزوارق في المرحلة الأولى التي يتأهل منها 12 زورقاً إلى المرحلة الثانية التي تتسابق فيها الزوارق لمدة 20 دقيقة يتأهل منها أفضل 6 زوارق للتنافس في المرحلة الحاسمة حيث تتاح لكل زورق محاولتين منفردتين حول لفة كورس السباق والتي يصل طول الواحدة منها إلى 2080 متراً.

ويتطلع أحمد الهاملي على متن زورقه فيكتوري 3 اليوم إلى معانقة النجاح والعودة إلى منصات التتويج علماً أنه تمكن في سباق الجولة الثانية بمدينة بورتيماو من الحصول على المركز السابع وبالتالي حصوله على 4 نقاط، وسيكون الدافع كبيراً للهاملي وزميله في الفريق بطل العالم 4 مرات الإيطالي اليكس كاريلا قائد زورق فيكتوري 44 من اجل حصد المزيد من الألقاب في المنافسة على اللقب وسط مشاركة 19 زورقا تطمح جميعها إلى الفوز وحصد النقاط من اجل مشوار البطولة العالمية الطويل والذي يشمل أيضا الجولات الآسيوية والشرق الأوسطية بعد ختام الموسم الأوروبي هذه الأيام في أيفيان.

امتحان صعب

على جانب آخر، ينتظر حامل اللقب فريق أبوظبي امتحاناً صعباً أمام بقية المحترفين من أجل أن يواصل صدارته للمنافسة بالإضافة إلى الدفاع عن لقب البطولة والإبقاء عليه في خزائن الرياضة الإماراتي كأحد أهم ألقاب الرياضة البحرية الدولية. وبروح معنوية عالية يدخل المتصدر الإماراتي فريق أبوظبي المنافسة خاصة وأنه يتصدر الترتيب العام حاليا للبطولة عن طريق زورق أبوظبي 1 بقيادة شون تورنتي ورصيده 20 نقطة ووصافة زورق أبوظبي 2 بقيادة ثاني القمزي للمنافسة ورصيده 15 نقطة، ولو تأملنا المنافسة على لقب أفضل زمن أيضا فإن زورق أبوظبي 1 يتصدر الترتيب أيضا على صعيد هذا اللقب ب20 نقطة وخلفه القمزي أيضا برصيد 15 نقطة وجميعها نتائج وأرقام مشجعة من أجل أن يدخل الفريق هذه الجولة بطموح كبير ورغبة في حصد الزمن الأفضل اليوم. يذكر أن، منصة السرعة في إيفيان هي احتكار دائم لفريق أبوظبي حيث حقق أبطالنا السرعة في أربعة مواسم متتالية هنا، وبالأرقام هو الأسرع دوماً في جولة إيفيان بإحراز المركز الأول، فهل يتكرر المشهد مجدداً في موسم 2019

ثلاثية

حتى جولة إيفيان الحالية، فإن ترتيب الزمن الأفضل يضم زورقين من الإمارات هما زوارق أبوظبي في الصدارة، بالإضافة إلى زورق من النرويج وزورقين من فرنسا وزورق من السويد. وعلى صعيد جولة إيفيان سجلت ذاكرة الفورمولا1 حتى الآن الزمن الأسرع والأفضل لفريق أبوظبي على مستوى الأعوام الأربعة الماضية في إيفيان، كما أنه حقق ثلاثية نادرة في البطولة الموسم الماضي بعد أن احتل المراكز الثلاثة الأولى في جولة إيفيان في موسم 2018.