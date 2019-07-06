ناشئو البولينغ إلى هونغ كونغ للمشاركة في آسيوية المدارس

المصدر: دبي - فائز بجبوج

توجهت فجر أمس بعثة منتخب الإمارات لناشئي البولينغ إلى هونغ كونغ للمشاركة في بطولة آسيا بنسختها الـ 20 للمدارس، المقرر إقامتها خلال الفترة من 6 حتى 12 يوليو الجاري، في أول ظهور لمنتخب الإمارات في البطولة، والذي سيشارك أيضاً في بطولة هونغ كونغ الدولية المفتوحة خلال الفترة من 13 إلى 20 يوليو الجاري.

تضم بعثة الإمارات كلاً من: ميكا كويفونيمي مدرباً للفريق، وأحمد عتيق المري إدارياً ومدرباً مساعداً، إضافة إلى 6 لاعبين وهم: حمد عبد العزيز الخييلي، وفيصل حمدان الشكيلي، ومحمد راشد الشوكري، ومحمد عارف الملا، وماجد علي المازمي، وراشد محمد الختال المهيري.

من جانبه، شدد محمد القبيسي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبولينغ على أهمية مشاركة منتخب الناشئين في هذا المحفل الآسيوي للمرة الأولى وتواجده في بطولة قارية كبيرة، مبيناً أنها محطة مهمة لتجسيد نهج اتحاد اللعبة الهادفة إلى بناء منتخبات قوية تبدأ من الفئات العمرية، وسط قناعات الاتحاد أن البناء السليم يبدأ من القاعدة، وأضاف: مجلس إدارة الاتحاد يولي اهتمامًا كبيراً بقواعد اللعبة من المراحل السنية، والتي تمثل الدعامة المستقبلية لمنتخبنا الوطني الأول بعناصر شابة تستهدف مواصلة النجاحات التي حققها أبناء الإمارات في المحافل المحلية والخليجية والعربية والقارية.

وأشار القبيسي، إلى أن منتخب الناشئين يعتبر ذخيرة واعدة للعبة، مبدياً ثقته العالية في مقدرته على تحقيق نتيجة إيجابية في البطولة الآسيوية للمدارس، وتحقيق أفضل النتائج في بطولة هونغ كونغ وهو ما يعكس الصورة الحقيقية للعبة بدولتنا الحبيبة وقيادتها الرشيدة التي وفرت جل متطلبات النجاح للرياضة وأبنائها الرياضيين.