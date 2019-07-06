«الفجيرة للفنون القتالية» يدشن برنامج أجيال المستقبل

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

يدشن نادي الفجيرة للفنون القتالية غداً النسخة الثانية من برنامج «أجيال المستقبل» الذي سيتم تنظيمه بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وذلك في القاعة الرياضية للنادي وفي مركز مدينة دبا، وذلك خلال الفترة من 7 لغاية 31 الجاري، ويتضمن رياضات التايكواندو والجوجيتسو والجودو والملاكمة والمصارعة، بمشاركة واسعة من كلا الجنسين، وتحت إشراف مدربين متخصصين، وأكملت اللجنة المشرفة على البرنامج استعداداتها لانطلاق البرنامج بنسخته الجديدة، وأكد العميد أحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية، أن توجيهات سمو ولي عهد الفجيرة بأن يكون «أجيال المستقبل» من البرامج والمشاريع التربوية والرياضية رفيعة المستوى ليخدم أكبر شريحة من الشباب، وقد تم التخطيط والإعداد له بشكل ممنهج ودقيق وتم اعتماد الخطط الموضوعة من اجل إخراجه بأفضل صورة ممكنة، مشيراً إلى أن هدف البرنامج استمتاع المشاركين بالأجواء الرياضية في طقس الصيف الحار، ووفقاً لخطة تم اعتمادها وترتكز على دعم القابلية الذهنية والرياضية والمعرفية للمشاركين وبطابع وطني وتربوي واجتماعي فضلاً عن الطابع الرياضي في آن واحد، لافتاً إلى أن أسرة النادي أعدت كل مستلزمات نجاح البرنامج وستعمل على تقديم أفضل سبل الراحة للمشاركين، منوهاً إلى أن البرنامج متخصص برياضات الفنون القتالية وأن المشاركين الذيــن يتمتعون بمواهب في هذه الرياضــات ستكون أبواب النادي مفتوحة أمامهم خلال الفترة المقبلة.