30 يوماً رياضة في مخيم الفتيات بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق غداً فعاليات المخيم الصيفي الثالث للفتيات، الذي تنظمه أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وأعلنت الأكاديمية عن استمرار المخيم لشهر كامل، بحيث ينتهي في الثامن من الشهر المقبل. ويخصص المخيم للفتيات من سن 5 وحتى 15 عاماً، حيث سيتيح لهن الاندماج في مجموعة من النشاطات الرياضية المختلفة التي من شأنها أن تساهم في تأصيل الرياضة كأسلوب حياة لهن منذ الصغر.

ويستضيف نادي أبوظبي للسيدات فعاليات المخيم، ويحتوي النادي على العديد من المنشآت الرياضية المتميزة، ولن تقتصر النشاطات داخل المعسكر على الألعاب الرياضية مثل السباحة وكرة القدم وكرة الطائرة والسلة وكذلك الفنون القتالية، حيث سيجمع أيضاً مجموعة من الأنشطة الاجتماعية وكذلك المنزلية مثل تعلم الطبخ وغيرها من الأمور التي تفيد الفتاة في حياتها بشكل عام. وتبدأ الأنشطة يومياً عند التاسعة صباحاً وتستمر خمس ساعات حتى الثانية ظهراً، وتم تقسيم الفتيات المشاركات إلى خمس فئات هي 5 سنوات، 6 سنوات، 7-8 سنوات، 9-10 سنوات و10-15 سنة.

وأعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عن تنظيم مجموعة من ورش العمل خلال فترة المعسكر، وذلك للاستفادة من خبرات مجموعة من المدربات مثل حورية الطاهري ونورة البريكي ولطيفة السويدي وأسماء ماجد.

نجاحات

من جانبها أكدت فاطمة الحمادي من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن الجميع استعد بشكل جيد لإطلاق هذا المشروع الرياضي النسائي المميز، مؤكدة أن إقامته للعام الثالث على التوالي يأتي تأكيدا للنجاحات التي تحققت في أول نسختين، فضلاً على سعي الأكاديمية الدائم برئاسة الشيخة فاطمة بنت هزاع على تطوير الرياضة النسائية وكذلك تقديم أفضل الخدمات لفتيات الإمارات منذ الصغر. وقالت: جهزنا برامج لتحسين مهارات العمل الجماعي في بيئة تنافسية ممتعة وآمنة، وجعلنا من المخيم مركزاً اجتماعياً تسوده الأجواء العائلية.

وأضافت: نسعى من خلال تنظيم هذا المخيم بتوجيه من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، إلى تحقيق رسالتنا المتمثلة في توفير أحدث المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات المرأة الاجتماعية والصحية والبدنية، وتلهمها لتنهض بدورها كعنصر فاعل في مجتمع مليء بالنشاط ومشجع للرياضة، ونتمنى أوقاتاً جميلة للمشاركات خلال فترة المخيم.