أندرسون الوصيف يودّع ويمبلدون

المصدر: لندن - أ ف ب

لحق الجنوب أفريقي كيفن أندرسون وصيف بطل النسخة الأخيرة والمصنف ثامنا عالميا، بركب المودعين بخروجه من الدور الثالث من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في كرة المضرب بخسارته أمام الأرجنتيني غيدو بيا 4-6 و4-6 و6-7 (4-7) أمس.

ودفع أندرسون، الرابع في ويمبلدون، ثمن عدم خوضه مباريات كثيرة في الآونة الأخيرة بسبب الإصابة في الكوع، وكذلك عدم المشاركة في موسم الملاعب الترابية وبطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس. وستؤدي خسارة أندرسون إلى خروجه من نادي اللاعبين العشرة الأوائل في التصنيف العالمي وذلك للمرة الأولى منذ 12 فبراير 2018.

وبات أندرسون سادس مصنف بين العشرة الأوائل يودع البطولة الإنجليزية، حيث لحق بالنمساوي دومينيك تييم الخامس والألماني ألكسندر زفيريف السادس واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السابع والأمريكي جون إيسنر التاسع والروسي كارين خاتشانوف.