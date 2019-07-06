اللجنة الأولمبية ترفع عقوبة الحظر عن الكويت

المصدر: برلين - د ب أ

قررت اللجنة الأولمبية الدولية رفع الحظر المفروض على دولة الكويت، أمس، مما يعني أن رياضييها سيكون بإمكانهم المشاركة ورفع علم بلادهم في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو العام المقبل.

وذكرت اللجنة الأولمبية أن لجنتها التنفيذية صوتت، عبر البريد، على رفع الحظر الذي يعود لعام 2015، عن طريق البريد، مؤكدة أن ذلك جاء نتيجة للتنفيذ الناجح لخارطة الطريق المتفق عليها بين جميع الأطراف.

وكانت اللجنة الأولمبية الكويتية خضعت لعقوبة الحظر من قبل اللجنة الأولمبية الدولية قبل أربع سنوات، وذلك نتيجة التدخل الحكومي في شؤون الرياضة. وشارك الرياضيون الكويتيون في دورة الألعاب الأولمبية 2016 بريو دي جانيرو البرازيلية، ولكن كمستقلين.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية رفعت الحظر مؤقتاً عن اللجنة الأولمبية الكويتية في أغسطس الماضي، وذلك بعد التعديلات التي تم إدخالها على قانون الرياضة الكويتي، ومع وعود بإجراء انتخابات داخل المؤسسات الرياضية، وفاز الشيخ فهد ناصر صباح أحمد الصباح بمنصب رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية في اجتماع الجمعية العمومية نهاية الشهر الماضي.