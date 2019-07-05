«فيكتوري» و«فريق أبوظبي».. حلم جولة ليمان

المصدر: أيفيان - البيان الرياضي

يدخل فريق فيكتوري تيم وفريق أبوظبي وفريق الشارقة لزوارق فورمولا1 اليوم أجواء التنافس في جائزة فرنسا الكبرى للزوارق السريعة -فورمولا1- الجولة الثالثة من بطولة العالم 2019 والتي تبدأ أحداثها المهمة اعتباراً من يوم غد في مدينة أيفيان على مياه بحيرة ليمان -جينفا الخلابة في القلب الأوروبي النابض.

ويشارك الفريق الأزرق بزورقيه فيكتوري 3 بقيادة بطلنا أحمد الهاملي وفيكتوري 44 بقيادة بطل العالم 4 مرات الإيطالي اليكس كاريلا والذي يحمل ذكريات رائعة هناك في بحيرة ليمان -جينفا التي شهدت تتويجه بالمركز الأول مرتين عامي 2016 و2017.

وتعكف الفرق المشاركة في الجولة العالمية اليوم في تجهيز الزوارق وإعداد العدة لاختبار قدرات المحركات بداية بالتجارب الرسمية الأولى والتي تقرر أن تقام في الفترة الصباحية يوم غد على أن تخوض الزوارق المشاركة أولى المراحل المهمة مع تصفيات أفضل زمن في الساعة الرابعة والثلث بالتوقيت المحلي لفرنسا (السادسة والثلث بتوقيت الإمارات).

وتدق ساعة الحقيقة في أروقة جائزة فرنسا الكبرى للزوارق السريعة -فورمولا1- يوم بعد غد من خلال السباق الرئيسي للجولة بداية من الساعة الثالثة والنصف عصراً بالتوقيت المحلي لفرنسا (الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات) وتسبق السباق الرئيسي بساعات التجارب الرسمية الثانية في بحيرة ليمان -جينفا.

طموح

وتحمل مدينة أيفيان قصة طموح جديد لفريق أبوظبي للزوارق السريعة والذي حط رحاله على ضفاف بحيرة المدينة من أجل مواصلة الدفاع عن لقب العالم في ثالث جولات بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 والتي تأتي استضافة هذه المدينة لها للسنة الخامسة على التوالي، وتداعب الآمال الفريق الذي يتصدر الآن الترتيب العام والمركز الثاني في البطولة عن طريق نجومه زورق أبوظبي 1 بقيادة شون تورنتي ورصيده 20 نقطة وزورق أبوظبي 2 بقيادة القرش الأبيض ثاني القمزي ورصيده 15 نقطة، ويزيد من جمال المشاركة الإماراتية حضور زوارق الفيكتوري تيم بقيادة أحمد الهاملي وأليكس كاريلا وزوارق بقيادة سامي سيليو وفليب رومز.

وتبدأ واحدة من أكثر جولات الفورمولا1 حذراً هذا الموسم خاصة وأن كل الفرق قد تجاوزت صدمة إلغاء الجولة الأولى في السعودية في مارس، وأيضاً تعرفت على قوة وتحضيرات فريق أبوظبي الذي حقق المركزين الأول والثاني في الجولة الثانية والماضية من البطولة في بورتيماو البرتغالية في مايو، ولذلك فإن أغلب محترفي المنافسة سيدخلون هذه الجولة باستراتيجية تتلاءم مع طموح المنافسة على لقب البطولة الذي احتكره فريق أبوظبي لآخر موسمين، وأيضاً رغبة كبار الفرق الأوروبية في انتزاع اللقب في موسم 2019.

هدف

ويتطلع بطلنا أحمد الهاملي على متن زورقه فيكتوري 3 إلى معانقة النجاح والعودة إلى منصات التتويج بعد إنهائه سباق الجولة الثانية في مدينة بورتيماو في المركز السابع وحصوله على 4 نقاط حيث سيكون الدافع كبير من أجل حصد المزيد من الألقاب في المنافسة على اللقب وسط مشاركة 20 زورقاً تطمح جميعها إلى الفوز.

وتحدو الإيطالي كاريلا آمال عريضة في وضع بصمة مع الفريق وتحقيق حلم الانتصار والفوز الذي طال انتظاره في ضوء التجهيزات الكبيرة والدعم الذي يلقاه الفريق من قبل مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم والذي يحرص على تقديم الدعم للمتسابقين والفريق الفني والإداري.

دعم

وحرصاً من مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم على دعم المتسابقين الهاملي وكاريلا فقد كلف كلاً من محمد مبارك المطيوعي نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة وعلي خليفة علي القيزي عضو مجلس الإدارة بالسفر إلى أيفيان من إجل الشد من أزر الفريق والإشراف على وفد المؤسسة هناك.

وقال محمد مبارك المطيوعي نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم إن مجلس إدارة المؤسسة يضع الثقة كاملة في المتسابقين الهاملي وكاريلا والجهازين الفني والإداري للفريق في تحقيق الطموحات والمضي قدماً في مشوار البطولة العالمية والمنافسة على الألقاب.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم أن الثنائي الهاملي وكاريلا يعتبران اسمين كبيرين في عالم سباقات الزوارق السريعة -فورمولا1- ولهما تاريخ ناصع، مشيراً إلى أن المنافسة تعتبر من أقوى البطولات نظراً لوجود نخبة من أبطال الرياضات البحرية وسباقات السرعة من أصحاب الخبرة والتمرس.

وأكد المطيوعي أن منافسات الجولة المرتقبة في بحيرة ليمان -جينفا يوم غد -السبت- في تصفيات أفضل زمن ويوم بعد غد -الأحد- في السباق الرئيسي ستحمل طابعاً خاصاً، مشيراً إلى أنه ومن خلال مشاركة الفريق في السنوات الماضية كانت مياه هذه البحيرة عصية في ظل تقلب الأجواء من ساعة إلى أخرى.

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يخوض فريق فيكتوري تيم تحدي المشاركة في الحدث الكبير للمرة الخامسة على التوالي ويحمل الفريق ذكريات جميلة وخاصة في هذه المدينة تحديدا والتي ارتبطت بمناسبة خاصة هي الظهور الأول للفريق عام 2015 لتتواصل بعدها الزيارات دون انقطاع في هذه الجولة العالمية.