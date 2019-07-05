أمين عام الهيئة العامة للرياضة يلتقي ممثلي الاتحادات الرياضية

المصدر: دبي: فائز بجبوج

وسط أجواء رياضية وأهداف مشتركة بتبادل الأفكار والمقترحات والتي تستشرق مستقبل الرياضة والرياضيين والخاصة بمشاركة الفئات الأربع في الأنشطة والبطولات، عقد أمين عام الهيئة العامة للرياضة سعيد عبدالغفار حسين مع عدد من ممثلي الاتحادات الرياضية لقاءً تشاورياً متعلقاً بالقرار السامي إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بشأن السماح للفئات الأربع من «أبناء المواطنات، وحملة جواز سفر الدولة ومواليد الدولة والمقيمين» من جميع الجنسيات ومشاركتهم في جميع المسابقات الرياضية الرسمية لمختلف الألعاب الجماعية والفردية وذلك صباح أمس في مقر الهيئة بدبي. ورحب الأمين العام للهيئة العامة للرياضة في مستهل اللقاء بأمناء الاتحادات متوجهاً لهم بالشكر الجزيل على تجاوبهم وتعاونهم الملموس من أجل الارتقاء بتطوير القطاع الرياضي في الدولة،

وأضاف قائلاً: بعد مرور أكثر من سنة على صدور القرار السامي أعلنت الهيئة عن وضع آلية مبدئية لهذا القرار، وتلقينا العديد من الاستفسارات التي رأينا أن نستشف منها الأفكار والمقترحات المساهمة في تطوير شروط الالتحاق والتسجيل وهو الهدف من الاجتماع للتشاور مع المعنيين بصنع القرار في الاتحادات والوصول إلى وضع آلية توافقية تتماشى مع القواعد والنظم القانونية السليمة .

وأشار إلى أن القرار من شأنه أن يدعم التوجهات المستقبلية للهيئة وخاصة منها برنامج صندوق الإمارات لدعم ورعاية المواهب الرياضية، كما أن قاعدة البيانات الرياضية الرقمية «مرصد» التي تحتوي على العديد من المعلومات الهامة المتعلقة بعدد الرياضيين المسجلين في الدولة.