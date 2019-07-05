بن فطيس ومحمد حسن يخوضان تحدي مونديال «الاسكيت»

المصدر: لوناتو - البيان الرياضي

وصل إلى مدينة لوناتو الإيطالية كل من سيف بن فطيس ومحمد حسن ليشاركا في بطولة العالم لرماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت»، والتي تقام هناك اليوم وغداً وقد أديا مرانهما أمس بنجاح.

وتدور الآن في كواليس البطولة أحاديث كثيرة حول توجه الاتحاد الدولي إلى زيادة عدد الأطباق في الجولات اعتباراً من بعد الأولمبياد المقبل طوكيو 2020 أي من عام 2021 ليصل عدد أطباق البطولة إلى 200 طبق بدلاً من 125 طبقاً وذلك بعد تقارب مستوى الرماة إلى حد كبير.

من جانب آخر انطلقت منافسات بطولة الزوجي المختلط التي استحدثها الاتحاد الدولي بدلاً من الدبل تراب.

وشهدت بطولة العالم لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» يوماً حافلاً في ثاني أيام بطولة العالم لرماية الأطباق حيث شهدت تتويج ست بطولات لفرق الرجال والسيدات وفردي الرجال والسيدات والشباب والشابات. وقد توج المنتخب الإيطالي بطلاً لرماية التراب بعد أن حقق 367 طبقاً لينال الميدالية الذهبية عن جدارة واستحقاق وتلاه في المركز الثاني والميدالية الفضية المنتخب الكويتي برصيد 363 طبقا ثم المنتخب البريطاني ثالثاً وبنفس الرصيد 363 طبقاً ونال الميدالية البرونزية بسبب أفضلية الجولة الأخيرة فيما حل المنتخب البرتغالي رابعاً برصيد 355 طبقاً ثم منتخب كرواتيا خامساً برصيد 353 طبقاً ثم منتخب مصر سادساً برصيد 350 طبقاً ثم سلوفينيا برصيد 346 طبقاً ثم منتخب قبرص ينفس الرصيد وتساوت منتخبات الهند والتشيك وبلغاريا وسلوفاكيا واستراليا والمانيا وتركيا وأمريكا في الرصيد 345 طبقاً ثم الصين 344 طبقاً ثم صربيا 341 طبقاً ثم فنلندا 340 طبقاً ثم اسبانيا 339 طبقاً.

تتويج

وتوج الرامي البريطاني جون ماثيو بطلا لفردي الرجال بعد أن جاء في صدارة المشاركين محققاً 45 طبقاً في النهائي من اصل 50 طبقاً وتلاه في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية الرامي الإيطالي ماورو دي فيليبس محققاً رصيداً قدره 39 طبقاً ثم الرامي الكويتي خالد المضف ثالثاً ونال الميدالية البرونزية برصيد 33 طبقاً وجمع الرامي ظاهر العرياني ممثلنا في البطولة 112 طبقاً.

وعلى صعيد السيدات فازت سيدات أمريكا بالميدالية الذهبية بعد أن حققن 352 طبقاً وتلتهن سيدات روسيا في المركز الثاني ونلن الميدالية الفضية برصيد 349 طبقاً ثم المنتخب الإيطالي ثالثا برصيد 343 طبقاً ونال الميدالية البرونزية ثم منتخب فنلندا 338 طبقاً ثم منتخب فرنسا 337 طبقاً ثم الصين 334 طبقاً ثم اليابان 328 طبقا.

وفي فردي السيدات انتزعت الأمريكية كارول اشلي الميدالية الذهبية برصيد 42 طبقاً وتلتها في المركز الثاني ونالت الميدالية الفضية الصينية وانج اسوجينج برصيد 41 طبقاً ثم الأسبانية الشهيرة فاطيما جالفز ثالثة برصيد 33 طبقاً ونالت الميدالية البرونزية.

وعلى صعيد الشباب فازت البرازيل بذهبية الفردي وفنلندا بالميدالية الفضية ثم سلوفينيا بالبرونزية وفي بطولة الشابات فازت بلغاريا بالميدالية الذهبية وروسيا بالفضية والتشيك بالبرونزية وعقب النهائيات تم توزيع 30 ميدالية منها 18 ميدالية في بطولة الفرق للرجال والسيدات وست ميداليات للفردي.