الإمارات تستضيف أول دورة تدريبية عالمية لمنظمي الراليات

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعلن نادي الإمارات للسيارات، أمس، عن استضافة الإمارات لأول دورة تدريبية عالمية في أبوظبي اليوم وغداً، بمشاركة كبار المسؤولين ومنظمي الراليات وسباقات تسلق الهضبة «الهيل كلايمب» وينتمون إلى 19 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشكل هذه الدورة التدريبية واحدة من 6 دورات تدريبية عالمية تهدف لتحسين معايير السلامة أثناء الفعاليات الرياضية من خلال تعزيز كفاءة المنظمين والمشرفين على الراليات.

وفي هذا السياق، قال محمد بن سليّم، رئيس نادي الإمارات للسيارات، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات للرياضة: «إن هذه الدورة التدريبية الشاملة ولكبار مسؤولي ومنظمي الراليات وسباقات الهضبة ستعزز دورهم ومهامهم المناطة بهم في إنجاح تنظيم أي سباق في بلادهم ضمن معايير الآمان».

وأضاف: «لدينا في الإمارات ما يكفي من المعرفة والخبرة لتدريب وتنمية خبرات مسؤولي رياضة السيارات من جميع أنحاء العالم، ونؤكد على الحاجة إلى مواصلة العمل لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية».

وتهدف الدورة إلى تدريب مسؤولي رياضة السيارات، وذلك وفق مناهج الاتحاد الدولي (FIA)، والذين بدورهم سينقلون المعرفة إلى خبراء رياضة السيارات في بلدانهم.