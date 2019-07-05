«محاربي الإمارات» تشعل الأجواء في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

تنطلق اليوم اعتباراً من الساعة السادسة وحتى العاشرة والنصف مساءً بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي النسخة السابعة من بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة التي تنظمها شركة بالمز الرياضية بمشاركة 24 مقاتلاً محترفاً من 14 دولة حول العالم. وتشهد البطولة 12 نزالاً ضمن 6 فئات أوزان مختلفة منها 3 نزالات رئيسية التي ستتجه الأنظار نحوها كونها الأقوى والأشرس، ويتصارع خلالها المقاتلون على ألقاب البطولة، كما تشهد البطولة 3 نزالات للهواة للمرة الأولى بعدما حرصت اللجنة المنظمة على إعطاء الفرصة لثلاثة من المقاتلين المحليين.

ويبرز النزال الأقوى في وزن الثقيل بين البريطاني تشاي لويس باري ضد المصري محمود حسن، خاصة في ظل حالة التحدي بين الثنائي بعدما كادا يتشابكا خلال الإعلان عن تفاصيل البطولة، وهو ما ينبئ بنزال لن يخلو من الإثارة والتشويق.

لقب

ويتطلع بطل النسخة السابقة أمين أيوب إلى الحفاظ على لقبه عندما يواجه اللبناني يوسف وهبة الذي يعتمد أداءه العنيد وأسلوبه المميز في وزن الخفيف، وهي مواجهة عربية خالصة يتوقع أن يتابعها الجمهور بشغف. كما سيلتقي الأمريكي المخضرم جيسي تيلور ضد اللبناني محمد فخر الدين في الوزن الحر، حيث يعتبر تيلور من أكثر اللاعبين خبرة ومهارة على مستوى البطولة بعدما خاض أكثر من 50 نزالاً كمقاتل محترف.

كما تشهد هذه النسخة عودة عدد كبير من المقاتلين الذين شاركوا في النسخ السابقة، وقدموا أداءً فنياً مميزاً وحققوا نتائج مبهرة من بينهم البرازيلي برونو ماتشادو الذي فاز على الروسي يوري جريتشينكو في النسخة السابقة، واللبناني أحمد لبان والأسترالي ترينت جريدام والمغربي حمزة بوقمزة والكاميروني جوريس ديا والروماني ألكساندرو شيتوران.