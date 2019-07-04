أنظار «فيكتوري تيم» تتجه صوب أمريكا وفرنسا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تتجه بوصلة أسياد البحار سفراء رياضة الإمارات نجوم مؤسسة الفيكتوري تيم نهاية الأسبوع الحالي إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا اللتين تشهدان حدثين رياضيين بحريين كبيرين في مونديالي الزوارق السريعة -الفئة الأولى- و-فورمولا1- على التوالي.

ويشارك فريق الفيكتوري تيم لزوارق -الفئة الأولى- في منافسات الدورة 35 لجائزة ساراسوتا الكبرى الجولة الثالثة من بطولة العالم في ولاية فلوريدا عبر زورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي سالم علي العديدي وعيسى آل علي، والذي يتصدر الترتيب العام للمنافسات بعد جولتين أقيمتا تابعاً في كوكوا بيتش وبحيرة أوزارك برصيد 196 نقطة.

ويترقب الجمهور الرياضي في الولايات المتحدة وعشاق الرياضات البحرية الحدث الأبرز والذي يكمل هذا العام الدورة رقم 35، حيث سيكون أسياد البحار على موعد مع التاريخ لتكرار الذكريات الجميلة التي رسمها أبطال الفيكتوري تيم بداية التسعينات عندما شارك الفريق وأبهر الجمهور الأمريكي ومن ضمنهم جمهور فلوريدا في ساراسوتا حينها.

تأهب

ويتأهب الثنائي العديدي وعيس آل علي لخوض التحدي الصعب في الفئة الأولى، والذي سيجمع نخبة الزوارق المنافسة في هذه الفئة، حيث يدافع أسياد البحار عن الصدارة متطلعين للفوز والتتويج في السباق الكبير يوم الأحد المقبل أمام منافسيهم في هذه الفئة ومن بينهم الزورق مس غيكو 113 الثاني برصيد 186 نقطة، والزورق 222 أوف شور الثالث برصيد 175 نقطة، ولوكاس أويل 77 الرابع برصيد 74 نقطة، وأيه أم أي 12 الخامس برصيد 73 نقطة.

الجولة الثالثة

كما يستعد فريق فيكتوري تيم لزوارق فورمولا1 أيضا لبدء مشواره في منافسات جائزة فرنسا الكبرى للزوارق السريعة -الجولة الثالثة من بطولة العالم 2019- التي تستضيفها مدينة إيفيان على مياه بحيرة ليمان الخلابة الواقعة في القلب الأوروبي، وذلك عبر الزورقين فيكتوري 3 بقيادة بطلنا أحمد الهاملي وفيكتوري 44 بقيادة الإيطالي أليكس كاريلا.

ويكتمل اليوم في ساراسوتا وإيفيان وفدا مؤسسة الفيكتوري تيم، حيث توجهت إلى أورلاندو ومنها إلى فلوريدا بعثة مؤسسة الفيكتوري تيم برئاسة حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس الإدارة، وتضم كلاً من محمد سيف المري المدير الفني للفريق والثنائي الطائر سالم العديدي وعيسى آل علي.

ومن المقرر أن يصل إلى مدينة أيفيان كل من محمد مبارك المطيوعي نائب رئيس مجلس إدارة الفيكتوري تيم وعلي خليفة علي القيزي عضو مجلس الإدارة للانضمام إلى وفد مؤسسة الفيكتوري تيم هناك، إلى جانب الجهازين الفني والإداري والمتسابقين أحمد الهاملي والإيطالي أليكس كاريلا.

ترتيب «الفئة الأولى»

1- فيكتوري 3 الإمارات 196 نقطة

2- مس غيكو 113 أمريكا 186 نقطة

3- 222 أوف شور 222 أستراليا وإيطاليا 175 نقطة

4- لوكاس أويل 77 بريطانيا 74 نقطة

5- أيه أم أي 12 أمريكا 73 نقطة

6- زابو ريسينيغ 91 النرويج 66 نقطة