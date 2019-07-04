نجوم كأس رايدر يتنافسون على لقب «سوق دبي للغولف»

المصدر: دبي: فائز بجبوج

يأمل نجوم الفريق الأوروبي في كأس رايدر بخطف الأضواء مرة أخرى، مع انطلاق بطولة سوق دبي الحرة إيرلندا المفتوحة اليوم، في نادي لاهينش للغولف، والتي تشهد مشاركة 156 لاعباً من نجوم اللعبة وأبطالها.

ويتطلع النجم الإسباني جون راهم، الذي فاز بلقب بطولة دبي الحرة الإيرلندية المفتوحة قبل عامين، إلى الفوز بلقب في سلسلة رولكس للمرة الثالثة، بينما يأمل تومي فليتوود، بطل «السباق إلى دبي» عام 2017، في إضافة لقب آخر إلى سجله المميز.

وظهر لاعب إنجلترا تيريل هاتون، الذي فاز مرتين في بطولة ألفريد دانهيل الإسكتلندية في سانت أندروز، للمرة الأولى في كأس رايدر، إلى جانب راهم وفليتوود العام الماضي، وسينضم إليهم إيان بولتر، أسطورة كأس رايدر في العصر الحديث، والفائز 12 مرة في الجولة الأوروبية.