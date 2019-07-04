«فريق أبوظبي» يدافع عن لقب إيفيان

المصدر: إيفيان - البيان الرياضي

بعد النجاح المبهر والتفوق الكبير في افتتاحية جولات بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، وتحقيق لقب الجولة في مدينة كوناس في ليتوانيا، تنتقل بعثة «فريق أبوظبي» إلى التحدي التالي في الأجندة الخاصة بالمشاركة العالمية للفريق، حيث غادرت بالأمس في طريقها إلى مدينة إيفيان الفرنسية، من أجل المشاركة في الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1، والتي تنطلق ابتداء من غد، وتستمر حتى يوم الأحد، الذي سيشهد تفاصيل السباق الرئيس للجولة، وتتحول الأنظار للمنافسة على مدينة إيفيان، من أجل أن يستمر فريق أبوظبي في صدارته للبطولة، التي بدأها من الموسم الماضي، وكي يدافع عن لقب البطولة أيضاً، الذي يحمله منذ موسمين متتاليين.

بعثة

وتلتحم بعثة الفريق في إيفيان اليوم، حيث يلتحق بالفريق كل من ثاني القمزي نجم الفريق المخضرم، وأيضاً جمعة القبيسي راديو مان القمزي، كما ينضم للبعثة أيضاً وفد قناة ياس، الذي سيقوم بتقديم تغطية شاملة للحدث، ونقل حي ومباشر لتفاصيل سباقي السرعة والرئيس، بالإضافة إلى الاستوديوهات الخاصة قبل وبعد السباق، والتفاصيل ما وراء الكواليس، التي تقدمها القناة لمتابعي وعشاق الرياضات البحرية.

انتقال

وتجدر الإشارة إلى أن فريق أبوظبي، سينتقل بعد جولة إيفيان مباشرة إلى بولندا، من أجل المشاركة في تحدي وسباق الـ 12 ساعة لزوارق الفورمولا 2، وبعدها يتجه مباشرة إلى مدينة ستريسا الإيطالية، من أجل المشاركة في الجولة الأولى الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الإكس كات.

صدارة

وفي ساحة الفورمولا1، فإن فريق أبوظبي يتصدر حالياً الترتيب العام والوصافة للبطولة، حيث يتصدر زورق أبوظبي 1، بقيادة شون تورنتي، الترتيب برصيد 20 نقطة، ويأتي في الوصافة زورق أبوظبي 6، بقيادة ثاني القمزي، ورصيده 15 نقطة، ويدخل فريقنا هذه الجولة بطموح الاستمرار في الصدارة، والوصول لمنصة التتويج، وبالرغم من تحقيق الفوز في الجولة الماضية، إلا أن الفريق يأخذ حذره في مواجهة طموحات عاتية، ورغبة من بقية الفرق في الانقضاض على لقب هذه الجولة، وتأتي الأخبار بأن فرقاً كثيرة قد قامت بإعداد زوارقها خصيصاً لهذه الجولة، ما يعطي الإيحاء بأن جولة إيفيان ستكون شرسة وقوية، وستصطبغ بندية كبيرة بين المحترفين، ما يعني أن المنافسة ستحتدم ابتداء من تحدي السرعة السبت، واكتمالاً مع السباق الرئيس يوم الأحد.

نتائج متميزة

من جهته، أبدى سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، رضاه الكبير للنتائج المذهلة التي حققها الفريق في جولة كوناس، وإحراز اللقب والمركز الأول في السباق الرئيس، والمركز الأول واللقب أيضاً في سباق أفضل زمن.

وأكد الرميثي أن أجمل ما يميز مشاركة الفريق حتى الآن في هذا الموسم، هو الإنجازات المنتظمة، وبشكل شهري، منذ أبريل وحتى شهر يوليو، في تفوق كبير، وتسيد للفريق على الساحة الرياضية البحرية، وقال: لو قمنا بحسبة بسيطة، فإن الفريق قد شارك منذ أبريل وحتى الآن في بطولات بحرية مختلفة، وقد حققنا منذ ذلك الوقت 11 لقباً ومركزاً متقدماً في جميع هذه السباقات، ونضيف إليها إنجاز الفورمولا 2 أيضاً، كي يكون لنا الحضور الأفضل على مستوى الرياضات البحرية.

دفعة معنوية

شدّد سالم الرميثي على أن الإنجازات المتتالية التي يحققها الفريق بشكل متواصل هي وقود ودفعة معنوية للمشاركين حالياً في جولة إيفيان من أجل الحفاظ على الرتم والأداء نفسهما، والاستمرار في التحدي والمنافسة على لقب البطولة العالمي. وقال: بالنسبة لنا فإن بطولة العالم للفورمولا1 هي من أهم الألقاب، وبالتالي يجب أن نسعى بقوة كي ندافع عن اللقب، وأن نحرص على تقديم أفضل النتائج في هذه الجولة.