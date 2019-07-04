نهيان بن زايد يعيد تشكيل مجالس إدارات أندية غنتوت وأبوظبي الرياضي وأبوظبي للدراجات

المصدر: أبوظبي - البيان لرياضي

أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قراراً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برئاسة سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان.

ونص القرار على عضوية كل من، سعيد بن حوفان المنصوري «نائباً للرئيس»، مطر سهيل اليبهوني، فارس سهيل اليبهوني، عبدالله محمد أحمد عبدالله دسمال السويدي، ناصر عبدالله سالم سعيد الشامسي، علي سالم حمد مسعود المري.

كما أصدر سموه قراراً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي الرياضي برئاسة محمد مبارك المزروعي وعضوية كل من: معالي سيف محمد علي الهاجري ومحمد بن ثعلوب الدرعي ومنصور محمد سعيد الظاهري وأحمد محسن محفوظ.

وأصدر سموه قراراً يوصي بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات الهوائية برئاسة مطر سهيل اليبهوني وعضوية كل من، خالد بن شيبان المهيري «نائباً للرئيس»، سويدان راشد الظاهري، الدكتور عارف سلطان الحمادي، مبارك سالم العامري، سلامة عجلان العميمي، رشا عيسى الماس بوحميد، سلطان خليفة حاسوم الدرمكي، الدكتور جوهان ميكل دي ار بيترز.

ويمتد التشكيل الجديد لمجالس الإدارات لثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات.