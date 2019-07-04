اعتماد جدول انتخابات «القوى»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمدت لجنة انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى الجدول الزمني لمرحلة الانتخابات التي ستقام 7 أكتوبر المقبل إذ تستهل اللجنة إجراءاتها الانتخابية بفتح باب الترشح رسميا وتسليم الاستمارات للراغبين في خوض الانتخابات التكميلية لاتحاد اللعبة في الـ 16 من الشهر الجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد مساء أمس الأول في نادي النصر بدبي برئاسة محمد العامري وحضور الأعضاء محمد كاهور، حسن المرزوقي، ويوسف أحمد بن كرم، كما حضر المستشار حمدان الزيودي رئيس لجنة الطعون.

واعتمدت اللجنة 30 يوليو الجاري تاريخاً لاستلام استمارات المرشحين وغلق باب الترشح على أن تقوم لجنة الانتخابات بإصدار قائمة المرشحين الأولية المعتمدة في 5 أغسطس المقبل، على أن تقوم اللجنة بإصدار القائمة النهائية للمرشحين في الـ 26 من الشهر نفسه.