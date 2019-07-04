12 نزالاً في «محاربي الإمارات» غداً

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كشفت شركة «بالمز الرياضية»، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بفندق اناتارا في أبوظبي، النقاب عن 12 نزالاً بمشاركة 24 مقاتلاً من 14 دولة حول العالم في النسخة السابعة من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة للدفاع عن النفس، التي تقام منافساتها غداً على صالة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية .

حضر المؤتمر الصحفي فؤاد درويش، مدير عام شركة بالمز الرياضية واللجنة الفنية للبطولة، بالإضافة إلى 24 مقاتلاً جرى تقديمهم أمس. وتعد النسخة السابعة الأكبر حتى الآن لاحتوائها على 12 نزالاً ضمن 6 فئات . وتشهد النسخة 3 نزالات رئيسية، بينها مباراتان على لقب البطولة ، كما تشهد لأول مرة 3 نزالات للهواة حرصت اللجنة المنظمة على إعطاء الفرصة من خلالها لثلاثة من المقاتلين المحليين.