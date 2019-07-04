إيطاليا تتصدر مونديال الرماية

المصدر: روما - البيان الرياضي

تصدر المنتخب الإيطالي لرماية الأطباق من الحفرة «التراب»، المنتخبات الـ 40 المشاركين في بطولة العالم لرماية الأطباق، المقامة حالياً بمدينة لوناتو الإيطالية، محققاً 220 طبقاً عقب نهاية اليوم الأول من البطولة، التي تشهد خمس جولات على يومين. وحقق الرامي ظاهر العرياني 67 طبقاً، بعد تعثره في الجولتين الأولى والثانية، ثم استعاد عافيته في الجولة الثالثة، ويسعى اليوم لتحسين نتيجته النهائية.

واحتل المنتخب البريطاني المركز الثاني، بفارق طبق واحد، وحل المنتخب الكويتي في المركز الثالث برصيد 217 طبقاً، ثم المنتخب الكرواتي رابعاً برصيد 215 طبقاً، ثم المنتخب المصري خامساً برصيد 213 طبقاً، ثم منتخب قبرص سادساً بنفس الرصيد، ثم منتخب البرتغال سابعاً برصيد 212 طبقاً.