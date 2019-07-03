انتقالات الصيف تكلف أندية الـ NBA مليارات الدولارات

المصدر: البيان الالكتروني

فتح سوق الانتقالات بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA مع بدء التداول في 30 يونيو الماضي بشكل رسمي، حيث أنفقت الأندية مليارات الدولارات حتى الآن في الصفقات والعقود الجديدة.

اللاعبون الجدد لن يتمكنوا من التوقيع على العقود الرسمية مع الفرق حتى 6 يوليو الجاري، عندما تنتهي فترة الوقف الاختياري بشكل رسمي.

النجم كاوهي لينارد، لاعب فريق تورنتو رابتورز حامل لقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، لم يحسم مصيره حتى الآن، من البقاء في صفوف فريقه الكندي، أو الرحيل وخوض تجربة جديدة.

كاوهي لينارد سيلتقي مع ممثلي مدينة لوس أنجلوس، ليكرز وكليبرز، وتورنتو رابتورز في الأيام المقبلة من أجل وضع النقاط فوق الحروف بشأن مستقبله الغامض.

اللاعب الفائز بجائزة MVP كأفضل لاعب في نهائي الدوري الأمريكي هذا الموسم لديه الكثير من العروض الراغبة في التوقيع معه، حيث ما زال لم يمر على بدء الوكالة الحرة سوى 48 ساعة، ومن المحتمل أن يعود الأمر إلى ليكرز وكليبرز وتورنتو.

ديفيز يفتح أبوابه الانضمام إلى ليكرز

قال أنتوني ديفيز نجم لوس أنجلوس ليكرز الجديد إنه يتطلع إلى تأسيس إرثه مع الفريق الذهبي، حيث يرى أن هذه هي الطريقة التي يثبت بها نفسه في دوري العمالقة المحترفين.

وأضاف:" ما تفعله داخل وخارج الملعب هو أمر سيتذكره الناس إلى الأبد، من الواضح أن أموالنا عامة ويعلم الناس ما الذي نصنعه، لكن في نهاية اليوم لا أحد يهتم حول مقدار المال الذي تجنيه".

وتابع:" انتوني ديفيز لن يكون لاعب كرة سلة رائعاً نظراً لمبلغ المال الذي يكسبه، بل يتعلق الأمر بما أنجزه في الملعب، وأيضاً خارج الملعب، هذا جزء من تراثي، أعتقد أن هذا هو الطريق الأكثر قيمة من أي أموال نقدية".

لا عروض لديماركوس كوزينز

خرج ديماركوس كوزينز من اهتمامات أندية الدوري الأمريكي للمحترفين مع إنطلاق فترة التداول، حيث لا يجد اللاعب اهتماما كبيراً من جانب أندية البطولة الأوقى على المستوى العالم".

كوزينز كان يأمل في الحصول على عرض من بعض فرق السوق الكبيرة الذي لديهم مساحة كبيرة وكفاية لمنحه صفقة مدتها سنة واحدة بين 12 او 15 أو 18 أو 20 مليون دولار.

فلادلفيا سفينتي سيكسرز يتحرك للحفاظ على نجمه

عرض فلادلفيا سفينتي سيكسرز على لاعبه بن سيمونز عقد الحد الأقصى لخمس سنوات بقيمة 170 مليون دولار من أجل الحفاظ عليه واستمراره في صفوف الفريق، بحسب "يوروسبورت"

فلادلفيا يبحث التوصل لاتفاق نهائي مع وكيل بن سيمونز، ريتش بول من كلتش سبورتس، حيث لدى اللاعب حالياً موسم واحد مضمون على العقد الذي مدته أربع سنوات بقيمة 26 مليون دولار.