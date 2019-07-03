«دبي البحري» ينظم 30 فعالية في الموسم الجديد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية البرنامج الزمني وروزنامة السباقات البحرية والفعاليات الرياضية التي ينظمها النادي في الموسم البحري الجديد 2019-2020، وحدد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم الجمعة الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر المقبل موعداً لانطلاقة الفعاليات بإقامة أولى محطات بطولة دبي جونيور ريغاتا لناشئي وصغار الشراعية الحديثة في شواطئ جميرا.

ويتضمن البرنامج الزمني للسباقات والفعاليات الرياضية التي ينظمها النادي ما يصل إلى 30 فعالية متنوعة رياضية وشبابية وتراثية وحديثة فضلا عن المشاركات المجتمعية والمناسبات الوطنية التي درج النادي على المشاركة فيها سنوياً

وخاطب مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الجهات التي تشرف على تنظيم الأنشطة المختلفة مثل اتحاد الإمارات للرياضات البحرية واتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث ولجنة الإمارات للكايت سيرف والتزحلق على الماء لتتعرف على الأنشطة ويتم التنسيق فيما يتعلق بالمواعيد وتواريخ الفعاليات.

وقرر مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اعتماد فئتين جديدتين بالموسم المرتقب 2019-2020 تنظم للمرة الأولى في روزنامة النادي من بينها سباق دبي الأول لقوارب التجديف الحديث إحدى الرياضات المعتمدة أولمبياً من اجل خدمة المنتخبات الوطنية والفرق الوطنية في التحضير والاستعداد للمواعيد الكبرى وأيضاً من أجل تسليط الضوء على هذه الرياضات وفئاتها المختلفة.

ووافق مجلس الإدارة وللمرة الأولى أيضاً على تنظيم سباق دبي الأول لقوارب التجديف بوضع واقف بعدما ازدهرت شواطئ دبي بمحبي هذه الرياضة حيث سيقام وللمرة الأولى سباق محترفين من اجل تعزيز مفهوم الرياضات الشاطئية وتوفير بيئة متميزة لمحبي هذه الرياضات في المنطقة وإمارة دبي وإشباع رغبات المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

30

ويتصدر الأنشطة والفعاليات المختلفة من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الموسم الجديد السباقات الرياضية البحرية التراثية ومن بينها سباقات السفن والقوارب الشراعية بمختلف أنواعها ومن بينها 3 جولات من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدما من بينها الحدث الأغلى والأبرز في الساحة سباق القفال السنوي في نسخته رقم 30 والذي يقام برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والذي سيقام مع ختام فعاليات الموسم الرياضي البحري في شهر مايو كالمعتاد.

43 و22

كما يشهد الموسم الرياضي البحري الجديد في دانة الدنيا دبي إقامة جولتين ضمن منافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً وجولتين أخريين في منافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً والتي تشمل فئتي الناشئين 8-16 سنة (مواليد 2002كحد أقصى) والشباب 8-21 سنة (مواليد 1997 كحد أقصى).

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وسيكون عشاق سباقات التجديف التراثي على موعد مع الإثارة في جولات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً والتي تتضمن 3 جولات من بينها الحدث الأبرز والأهم سباق أغلى البطولات كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية والتي تحمل في الموسم الجديد رقم النسخة الثالثة والعشرين.

وتواصلاً من اهتمام مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في زيادة رقعة السباقات والفعاليات الرياضية الحديثة تقرر إقامة جولتين اثنتين في بطولة دبي المفتوحة الثالثة للكايت سيرف وذلك بالتنسيق مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتزحلق على الماء برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان.

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والتزاماً من مجلس إدارة النادي في توفير بيئة مناسبة لتأهيل أجيال في رياضة الشراع الحديث منذ تأسيس بطولة دبي جونيور ريغاتا عام 2000 تقرر استمرار التجربة الناجحة وإقامة ثلاث جولات على مدار الموسم لاستقطاب المواهب للمنتخبات الوطنية في فئتي الصغار والناشئين وأيضا توفير فرص للتنافس مع أبناء الجاليات المقيمة في الدولة بعد النجاح الكبير لجولات البطولة في الموسمين الماضيين 2017-2018 و2018-2019.

صيد الأسماك

تعود إلى الواجهة في الموسم الرياضي البحري الجديد 2019-2020 بطولة دبي لصيد الأسماك بحلة جديدة ومفاجآت مختلفة من قبل اللجنة المنظمة بالنادي التي تحرص دائما على استقطاب رعاة جدد للحدث وإتاحة الفرصة لجميع الراغبين في المشاركة من المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

60

من المنتظر أن ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية خلال الموسم الرياضي البحري الجديد 2019-2020 منافسات سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة المؤجلة من الموسم الماضي 2018-2019).

البطولة الدولية

يترقب محبو الرياضات البحرية إقامة جولتين من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية الأولى نهاية شهر يناير المقبل، فيما تقرر أن تقام الجولة الثانية في دبي ضمن الفعاليات المصاحبة للدورة السابعة والعشرين من معرض دبي العالمي للقوارب 2020 ليكون أبطال الدراجات المائية قريبين من المصنعين وزوار المعرض، والذي أقيم العام الماضي في موقعه الجديد بالقرب من المعلم الحضاري قناة دبي المائية.