اتحاد الشطرنج يخاطب «الدولي» بملف تمكين المرأة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يدرس اتحاد الإمارات للشطرنج، مخاطبة الاتحاد الدولي للشطرنج، وتقديم ملف عن تمكين المرأة في الرياضة الإماراتية، خاصة أن المرأة تميزت بشكل كبير في رياضة الشطرنج، على مستوى المشاركة في البطولات العربية والقارية والدولية، وأيضاً وجود الأندية المتخصصة، ودمج أصحاب الهمم، ووصل الأمر إلى كوادر في مجال التحكيم والإدارة، من خلال تولي قيادة الأجهزة الفنية، في سابقة هي الأولى من نوعها.

كان الاتحاد الدولي للشطرنج «الفيد»، قد أصدر بياناً نشره على الموقع الرسمي على الشبكة العنكبوتية، يحض فيه على ضرورة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

ويقدم اتحاد الشطرنج نموذجاً مميزاً في تمكين المرأة، حيث تقام سنوياً 17 بطولة للإناث، وهي بطولات متساوية مع بطولات الذكور، بجانب وجود 5 أندية متخصصة للفتيات في الشطرنج، ومشاركة نادي أصحاب الهمم ونادي الثقة للمعاقين في كافة البطولات، بجانب وجود لجنة نسائية في الاتحاد تدير النشاط النسائي، ووجود حكمات مواطنات دوليات، يتيح لهن الاتحاد تحكيم بطولات الإناث، وكذلك المشاركات الخارجية.

وتضم قائمة اللاعبات عدداً كبيراً، أبرزهن روضة السركال وخلود عيسى وآمنة نعمان، وحققت اللاعبات إنجازات كبيرة.