بيزويدنهاوت يتأهل إلى جولة «موانئ دبي العالمية» للغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

حجز الجنوب أفريقي كريستيان بيزويدنهاوت بطاقة التأهل إلى بطولة جولة «موانئ دبي العالمية»، ليكون من ضمن أفضل 50 لاعباً خلال هذا الموسم ينالون بطاقات المشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وتشكل المحطة الختامية لـ «السباق إلى دبي» التي تمر سنوياً عبر 46 جولة .

جاء ذلك بعد أن قفز كريستيان إلى «التوب 10» في ترتيب «السباق إلى دبي» للغولف عقب فوزه بأول لقب له في الجولة الأوروبية، حيث حقق بطولة الأندلس فالديراما ماسترز، وبهذا الفوز تمكن بيزويدنهاوت من حصوله على مكان في البطولة العريقة وحصد 710 نقاط لينتقل من المركز 46 إلى المركز التاسع في ترتيب «السباق إلى دبي».