تعاون بين اتحادي «أصحاب الهمم» و«التايكواندو»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استقبل ذيبان سالم المهيري الأمين العام لاتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، إسماعيل علي حماد عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتايكواندو عضو اللجنة التنظيمية الخليجية.

وذلك بمقر اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم بالشارقة لبحث التعاون بين الاتحادين خلال المواسم القادمة ونشر رياضة الباراتيكواندو على مستوى أندية أصحاب الهمم بالدولة.

وتطرق الحديث إلى أنواع الإعاقات المدرجة ضمن أجندة اتحاد أصحاب الهمم واللجان التي يشرف عليها، وأنشطة الاتحاد والمستوى الذي وصل إليه فرسان الإرادة من تحقيق الإنجازات

وتركز الحوار حول سبل تعزيز أوجه التعاون في المجال الرياضي وتبادل الخبرات الفنية في رياضة الباراتيكواندو بما يعود بالنفع على الرياضيين من ذوي الإعاقات المختلفة وتحقيق الفائدة المرجوة.