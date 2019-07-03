حسين الحمادي: هدفي المركز الأول لـ«سكاي هوب باراموتور»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أهدى حسين يوسف الحمادي نجم منتخبنا الوطني وسكاي دايف دبي، في تصريحات خاصة لـ«البيان الرياضي» إنجاز وصافة بطولة العالم لسكاي هوب باراموتور .

والتي أقيمت على جبل تيانمن في إقليم هونان جنوب الصين، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وكذلك شعب الإمارات العاشق دائماً للانتصارات. كما عبر حسين الحمادي عن سعادته البالغة بتحقيق هذا الإنجاز الكبير والذي أدخله التاريخ ليكون أول عربي يحرز مركز الوصافة في تاريخ هذه البطولة العريقة.

وأضاف حسين الحمادي أن البطولة شهدت منافسة قوية جداً خاصة أنها ضمت أبطال العالم في هذه الرياضة والتي أتاحت لنا فرصة الاحتكاك والتعرف على خبرات محترفي هذه الرياضة .

وأكد حسين الحمادي في ختام تصريحه أنه على الرغم من مركز الوصافة إلا أنه يطمح في البطولات القادمة إلى تحقيق المركز الأول ورفع علم الإمارات عالياً في كافة المحافل العالمية.

وكان حسين الحمادي قد نال وصافة البطولة بعد أن حقق زمناً قدره 45.03 نقطة بعد منافسة قوية مع اليوناني ديميتريوس كوليكوس صاحب الذهبية .