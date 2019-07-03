نادي تراث الإمارات يستضيف منتخب السباحة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يستضيف مسبح نادي تراث الإمارات بجزيرة السمالية، تدريبات المنتخب الإماراتي للسباحة في الفترة من 29 يونيو وحتى 31 يوليو.

وذلك في إطار التعاون الدائم بين النادي واتحاد الإمارات للسباحة لخدمة المنتخبات الوطنية . واستعان اتحاد الإمارات للسباحة براشد الرميثي مشرف فريق السباحة بنادي تراث الإمارات لينضم إلى الجهاز الإداري للمنتخب في هذه الفترة، بجانب الاستعانة بمدرب فريق السباحة في النادي محمد أسعد المدهون للانضمام للجهاز الفني للمنتخب.

كما تم اختيار سباحي النادي محمد راشد الحمادي، وسيف راشد الحمادي، وأحمد المرزوقي، للانضمام إلى المنتخب الوطني للسباحة.وأوضح السيد أحمد الحوسني رئيس قسم الأنشطة المتخصصة في النادي أن تدريبات المنتخب تأتي على فترتين صباحية ومسائية.