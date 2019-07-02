حسين الحمادي: اهدي إنجاز وصافة العالم الى قيادتنا الرشيدة وشعب الامارات

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أهدى نجم منتخبنا الوطني وسكاي دايف دبي حسين يوسف الحمادي ، في تصريحات خاصة للبيان الرياضي إنجاز وصافة بطولة العالم لـ «سكاي هوب باراموتور» التي أقيمت على جبل تيانمن في إقليم هونان جنوب الصين، الى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ( حفظه الله ) وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ( رعاه الله ) و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، و إلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وكذلك شعب الامارات العاشق دائما للانتصارات.

كما عبر حسين الحمادي عن سعادته البالغة بتحقيق هذا الإنجاز الكبير و الذي ادخله التاريخ ليكون اول عربيا يحرز مركز الوصافة في تاريخ هذه البطولة العريقة.

و أضاف حسين الحمادي ان البطولة شهدت منافسة قوية جدا خاصة أنها ضمت أبطال العالم في هذه الرياضة و التي اتاحت لنا فرصة الاحتكاك و التعرف على خبرات محترفي هذه الرياضة و التي تعلمنا منها الكثير .

و أكد حسين الحمادي في ختام تصريحه انه على الرغم من مركز الوصافة الى انه يطمح في البطولات القادمة الى تحقيق المركز الاول و رفع علم الامارات عاليا في كافة المحافل العالمية .

و كان حسين الحمادي قد نال وصافة البطولة بعد ان حقق زمنا قدره 45.03 نقطة بعد منافسة قوية مع اليوناني ديميتريوس كوليكوس صاحب ذهبية البطولة 38.66 نقطة متقدما على الاسباني فيكتور رودريكود صاحب الميدالية البرونزية 46.99 نقطة والفرنسي بوريس تيسبيرت الذي حل رابعا بـ 50.07 نقطة ثم الأمريكي مات منيارد بـ 1.00.77 نقطة في المركز الخامس.