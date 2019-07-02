اتحاد التايكواندو يعتمد بطولة «عيد فيروز»

المصدر: الفجيرة: محمد فضل

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتايكواندو، خلال اجتماعه الدوري الذي انعقد برئاسة العميد أحمد حمدان الزيودي وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، عدداً من القرارات التنظيمية والإدارية استعداداً للاستحقاقات المقبلة، ومنها إقامة بطولة تحمل اسم رئيس لجنة الحكام السابق الراحل عيد فيروز في الموسم المقبل بالفجيرة، وذلك تثميناً للدور الذي بذله المغفور له، بإذن الله تعالى، في تايكواندو الإمارات لاعباً ومدرباً ومن ثم في مجال التحكيم.

وكان رئيس لجنة الحكام السابق عيد فيروز قد التحق إلى جوار ربه قبل أسبوع بعد أزمة قلبية لم تمهله طويلاً، وأكد أحمد الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، أن إقامة بطولة تحمل اسم الراحل عيد فيروز أقل ما يمكن تقديمه لهذا الشخص الذي بذل كل ما بوسعه من أجل أن تتبوأ لعبة التايكواندو في الإمارات والفجيرة على وجه الخصوص مكانة مرموقة في المحافل الدولية، وها هو يغادرنا وقد حقق عدة إنجازات شخصية وللدولة وتدرج في هذه اللعبة منذ أن كان لاعباً ثم إدارياً ومدرباً وأخيراً حكماً دولياً يشار إليه بالبنان، وكان يحظى بالتكريم والتقدير في كل بطولة يتم اختياره لها، وذلك بشهادة الجميع فضلاً عن علاقاته الممتدة مع الكل.

اعتماد

كما أكد الزيودي، أن اتحاد الإمارات للتايكواندو اعتمد أجندة الموسم الرياضي المقبل 2019 - 2020، ومنها تنظيم هذه البطولة في الفجيرة، والموافقة على المشاركة في بطولة العالم التي ستقام في أوزبكستان، وكذلك في بطولة آسيا التي ستقام في الأردن، والاستعداد لهذه البطولات. كما شهد اجتماع مجلس الإدارة أيضاً اعتماد النظام الأساسي للاتحاد.