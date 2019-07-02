إبداع إماراتي في افتتاح الفورمولا 2

المصدر: كوناس/ ليتوانيا - البيان الرياضي

أهدى فريق أبوظبي لقب الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 إلى دولة الإمارات قيادة وشعباً.

وذلك بعد أن تفوق زورق أبوظبي 35 بقيادة راشد القمزي مساء أول من أمس بإحراز المركز الأول ولقب الجولة التي أقيمت في مدينة كوناس في ليتوانيا وبحضور ومشاركة 20 زورقاً في السباق الرئيسي، في حين حل في المركز الثاني السويدي دانييل سيجينمارك وحل في المركز الثالث زورق فريق الشارقة بقيادة فرديناند زيندربينجن في أول حضور للفريق الإماراتي، في حين حقق زورق فيكتوري 27 بقيادة منصور المنصوري المركز السابع عشر.

وحلق الإبداع الإماراتي عالياً في سماء كوناس بإحراز الإمارات للقب الجولة والمركز الثالث وفي تألق متواصل نشهده في هذا الموسم للمشاركة القوية لفريق أبوظبي الذي تجاوز وبصعوبة هذه المرحلة والجولة الافتتاحية بعد أن عانى القمزي الصغير في بداية السباق بانطلاقة متأخرة ودراما قوية شهدنا أحداثها طوال 45 دورة هي عمر المنافسة.

سيناريو

وتوجه سالم الرميثي بالتهنئة إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وإلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، بإحراز ألقاب أولى جولات الفورمولا 2، كما هنأ أيضاً فريق الشارقة بالإنجاز الذي حققه في أول حضور ومشاركة في البطولة والحلول في المركز الثالث، وثمن الإنجاز الضخم الذي حققه الفريق في هذه الجولة خاصة وأنه قد تحقق في ظروف صعبة وسيناريو مثير شهدته أحداث السباق.

وقال الرميثي: الحمد لله كان لنا التوفيق في نهاية السباق، لم تكن المجريات سهلة منذ البداية وفي إحدى اللحظات كانت البوصلة تتجه نحو فقدان أبوظبي للقب هذه الجولة، الفوز اليوم مهم خاصة وأنها أولى جولات الموسم ومن المهم جداً أن نحقق من خلالها أول رصيد من النقاط من أجل الاستمرار في المنافسة على اللقب واستعادته مجدداً لصالح فريق أبوظبي.

وأشاد الرميثي بجهود أبطال أبوظبي وما قدموه طيلة السباق من تألق وتفوق وعن خروج الطاير قال: أداء بطولي شهدناه لراشد الطاير وخرج بعد أن تقدم عشرة مراكز دفعة واحدة حتى المركز الخامس بعد أن انطلق من المركز الخامس عشر، يمتلك هذا الموهوب زورقاً سريعاً أيضاً وسيكون له تعويض وحظوظ أكبر في المنافسات القادمة.

تهنئة

من جانبه، هنأ مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية الرئيس التنفيذي للنادي على إنجاز فريق أبوظبي للزوارق السريعة بحصول راشد القمزي قائد زورق أبوظبي 35 على لقبي أفضل زمن والسباق الرئيس في جائزة ليتوانيا الكبرى لزوارق -فورمولا2- التي اختتمت يوم أول من أمس.

كما توجه مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم بالتهاني إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية على التألق اللافت لفريق الشارقة للزوارق السريعة في أول ظهور له في البطولة العالمية وحصول المتسابق الهولندي فرديناند زاندبيرغين على المركز الثالث في الترتيب العام للسباق الرئيسي.

وأبدى حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم رضاهم عن مشاركة الفريق في الجولة الأولى والافتتاحية، مؤكداً أن قائدي زورقي فيكتوري 27 منصور المنصوري وفيكتوري 4 أحمد الفهيم، لديهما الكثير ليقدماه في هذه البطولة والتي تجمع 27 زورقاً معظمها من أصحاب الخبرات والتمرس في السباقات البحرية.