انطلاق دورة الروح الإيجابية لأبناء ضباط شرطة دبي

المصدر: دبي - فائز بجبوج

انطلقت أول من أمس دورة الروح الإيجابية لكرة القدم لأبناء ضباط شرطة دبي، بمشاركة 100 طالب من صغار السن، تتراوح أعمارهم ما بين 8 سنوات و16 سنة، ليمارسوا كرة القدم على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة القرهود بدبي لغاية العاشر من شهر يوليو الجاري، وتحت إشراف العديد من المدربين أصحاب الاختصاص والخبرات، وكذلك إدارة الشؤون الرياضية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بدبي.

وتأتي هذه الدورة ضمن خطة قسم الوعي الرياضي، ووفق توجيهات العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، وبرعاية ودعم من العقيد خلفان الجلاف مدير إدارة الشؤون الرياضية بشرطة دبي، وبإشراف ومتابعة من فاطمة بوحجير رئيس قسم الوعي الرياضي بشرطة دبي.

وأكد العقيد خلفان الجلاف أن القيادة العامة لشرطة دبي من خلال توجيهات القائد العام لشرطة دبي اللواء عبد الله خليفة المري، تحرص سنوياً على إقامة مثل هذه الدورات، وهي إحدى المبادرات الهادفة التي تحرص على تنفيذها، إلى جانب العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والتربوية والترفيهية على مدار العام، وخلال الصيف على وجه التحديد.

وأضاف: هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة البرامج الرياضية التي تنفذها مبادرة الروح الإيجابية، وتواكب الأهداف السامية لعام التسامح، حيث تهدف إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية والاستفادة من الرياضة كأداة اجتماعية فعّالة لاستغلال أوقات الفراغ بما يعود بالنفع على كل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وأعمارهم.