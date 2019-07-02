مونديال رماية الأطباق ينطلق بـ «لوناتو الإيطالية» اليوم

المصدر: إيطاليا - البيان الرياضي

تنطلق اليوم بمدينة لوناتو الإيطالية بطولة العالم لرماية الأطباق، والتي تحظى بمشاركة 582 رامياً يمثلون 83 دولة، ومن المقرر أن تكون الافتتاحية بمنافسات البطولة رماة الأطباق من الحفرة «التراب»، والذين يصل عددهم إلى 180 رامياً ورامية، تم توزيعهم على 30 مجموعة، حيث ستقوم السيدات برماية ثلاث جولات اليوم بإجمالي 75 طبقاً، فيما يرمي الرجال جولتين فقط أي 50 طبقاً.

ويمثل منتخب الإمارات ظاهر العرياني والذي يمتلك من الخبرة الفنية الكثير، وبرغم تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية قبل الماضية 2012 بلندن في رماية التراب، إلا أنه لا يزال في جعبته الكثير أيضاً لتقديمه في هذه البطولة وهذه الفترة، وهو ما نأمله لكي يكرر سيناريو التأهل.

كما تمثل مشاركة العرياني في هذه البطولة خلال منافسات اليوم وغداً أهمية كبيرة بسبب أنه يشارك بطولة العالم الحالية في لوناتو وعينه على فرصة المشاركة في كأس العالم في فنلندا المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكان التدريب الرسمي لرماة التراب، أمس، قد ترك انطباعاً قوياً لدى خبراء اللعبة والمتابعين بأن المنافسات ستكون قوية وشرسة، وأن معدلات الرماة ستكون عالية كسابقتها بسبب جودة الميادين وتأقلم الرماة ووضوح الرؤية، وقد يعطي اليوم الأول الفرصة للمتصدرين لمواصلة صدارتهم، إلا أن مفاجآت اليوم الثاني والنهائي قد يصنعان الفارق للرماة أصحاب الخبرة لاسيما رماة دول: إيطاليا وروسيا وأمريكا وإسبانيا والصين ومن العرب الإمارات ومصر والكويت.